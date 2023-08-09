Selena'nın Selin'i Cansu Demirci değişimiyle gündem oldu!

Selena dizisinin Selin'i olarak akıllarda yer edinen ve yıllardır ekranlardan uzak bir hayat sürdürüyor. Cansu Demirci, seyirci aklında hep Selena'nın Selin'i olarak yer etti.

St. Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu'ndan mezun olan Demirci, lise bittikten sonra üniversite eğitimine başladı.

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Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde akademik eğitimini tamamlayan Demirci, yüksek lisans eğitimi için yurt dışını tercih etti.





Almanya'da bulunan Jacobs Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamlayan Demirci, sosyal medya kullanmadığı için uzun yıllar hiçbir yerde görülmedi ve son hali hiç bilinemedi. Ancak genç oyuncunun son hali ortaya çıktı!

