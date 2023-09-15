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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 10:27

Sefo ve Çakal kavga iddialarının ardından konuştu

Rap dünyasının sevilen iki ismi Sefo ve Çakal'ın karşılaştıkları eğlence mekanında ilk olarak sözlü sonrasında da kavga ettiği öne sürüldü. Basına yansıyan haberlerin ardından Sefo ve Çakal'dan açıklama geldi. İkili kavga iddialarını kesin bir dille yalanladı.

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