Sefo ve Çakal kavga iddialarının ardından konuştu

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Ünlü rapçiler Sefo ve Çakal'ın geçtiğimiz akşam gittikleri bir eğlence mekanında kavga ettiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Araları uzun zamandır bozuk olan Sefo ve Çakal'ın menajerleriyle birlikte gittikleri mekanında lavabosunda karşılaştığı, sözlü tartışmanın kısa bir süre yumruklaşmaya dönüştüğü öne sürüldü.

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Güvenliğin ara girmesinin ardından Sefo ve Çakal dışarı çıkarak olayı tatlıya bağladı. Çakal mekandan ayrılırken Sefo arkadaş grubu ile eğlenceye kaldığı yerden devam etti.

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Sefo çıkışta kavga sorularına "Yanlış anlamışsınız. Hiçbir sıkıntı yok" açıklamasında bulundu. Gazetecilerin "İçeride yumruklaşma olmuş" sözleri üzerine ünlü rapçi "Bende sıkıntı yok" dedi.

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Sefo "Siz mi yumruk attınız, karşı taraf iyi mi" sorusuna "Yok atmadım. İyi mi diye karşı tarafa sorun" cevabını verdi. Sefo'nun rap'çi arkadaşı Ati'nin bacağındaki kan lekesi dikkat çekti. Ati de kavga iddialarını yalanladı.