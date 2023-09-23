Seda Sayan sosyal medyada silmişti... Safiye Soyman ilk kez konuştu: Çok üzüldüm

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Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra Star TV'deki programında sunuculuk da yapan Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde yeni bir sosyal medya uzmanı ile çalışmaya başladı. Çağlar Ökten ve Oğulcan Engin dışındaki herkesi silen Seda Sayan'ın yakın arkadaşı Safiye Soymanı da takipten çıkarması ile gündeme geldi.

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Safiye Soyman önceki gün Faik Öztürk, Tuğba Özay ve Demet Şener'le birlikte bir arkadaşlarının doğum gününe katıldı.

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Sayan'ın Soyman'ı sosyal medyada silmesi ile ilgili basın mensuplarının konuyu açması üzerine Faik Öztürk, "Safiye çok üzüldü. Bir haftadır kendini toparlayamıyor. Seda Sayan, Ebru Gündeş niye sildi 'Bugüne kadar verdiğim emekler böyle oldu' diyordu. Üç gündür uyuyamıyor. Biz çıkarsak acımızdan ölürüz nasıl çıkartalım" diyerek güldürdü.

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Soyman da "Seda benim bacım. Her gün 3 kez görüntülü konuşuyoruz. Ona Gülşah Saraçoğlu bir sosyal medyacı bulmuş. O bu şekilde yönlendirmiş. Yeni trend bu.