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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 23 Eylül 2023 Cumartesi 12:08

Seda Sayan sosyal medyada silmişti... Safiye Soyman ilk kez konuştu: Çok üzüldüm

Seda Sayan yeni bir sosyal medya uzmanı ile anlaşmasının ardından Instagram'da eşi Çağlar Ökten ve oğlu Oğulcan Engin dışındaki herkesi takipten çıkardı. Seda Sayan yakın dostu Safiye Soyman'da sildi. Safiye Soyman konuyla ilgili ilk kez konuştu. Soyman, 'Çok üzüldüm' dedi.

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