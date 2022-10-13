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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 13 Ekim 2022 Perşembe 13:56

Scarlet Johansson'dan Hollywood itirafı: 'Sınıflandırıldım'

Amerikalı oyuncu Scarlett Johansson, kariyerinin ilk yıllarında yaşadığı bazı zorlukları anlattı. Ünlü Hollywood yıldızı, Dax Shepard'ın podcast'ine konuk oldu ve dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

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