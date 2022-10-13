Scarlet Johansson'dan Hollywood itirafı: 'Sınıflandırıldım'

Amerikalı oyuncu Scarlett Johansson, kariyerinin ilk yıllarında yaşadığı bazı zorlukları anlattı. Ünlü Hollywood yıldızı, Dax Shepard'ın podcast'ine konuk oldu ve dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
Johansson, "Rol arkadaşlarım benim yaşımdan daha büyük olduğumu veya uzun zamandır bu işi yaptığımı sanıyordu... Bir obje olarak görüldüm ve istediğim roller için zamanla teklif almamaya başladım. Kendi kendime 'Sanırım insanlar benim 40 yaşımda olduğumu düşünüyor' dedim. Bir zaman sonra bu arzu edilen bir şey olmaktan veya savaştığım bir şey olmaktan çıktı" ifadelerini kullandı.
Ünlü oyuncu ayrıca, "Şimdi 20'li yaşlarında genç oyuncular görüyorum, farklı rolleri oynamalarına izin veriliyormuş gibi görünüyor. Artık farklı bir zamandayız, neyse ki şimdilerde oyuncuları çok sınıflandırmıyoruz" dedi.