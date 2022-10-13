Scarlet Johansson'dan Hollywood itirafı: 'Sınıflandırıldım'

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Johansson, "Rol arkadaşlarım benim yaşımdan daha büyük olduğumu veya uzun zamandır bu işi yaptığımı sanıyordu... Bir obje olarak görüldüm ve istediğim roller için zamanla teklif almamaya başladım. Kendi kendime 'Sanırım insanlar benim 40 yaşımda olduğumu düşünüyor' dedim. Bir zaman sonra bu arzu edilen bir şey olmaktan veya savaştığım bir şey olmaktan çıktı" ifadelerini kullandı.