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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 9 Ekim 2023 Pazartesi 17:37

Safir'in yıldızı Özge Yağız'ın eski hali! Görenler bir daha bakıyor...

Bir dönem Kanal 7'de yayınlanan günlük dizi Yemin'de oynadıktan sonra ün kazanan ve daha popüler işlerde görülmeye başlanan Özge Yağız'ın değişimi şaşırttı. Şimdilerde Atv ekranlarında yayın hayatına yeni başlayan Safir'in başrol yıldızı Özge Yağız'ın eski halini görenler bir daha bakıyor...

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