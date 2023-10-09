Safir'in yıldızı Özge Yağız'ın eski hali! Görenler bir daha bakıyor...

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İlhan Şen (Ateş), ve Burak Berkay Akgül (Yaman) ile birlikte başrolde yer alan Özge Yağız'ın (Feraye) eski hali gündem oldu. 26 Eylül 1997 İstanbul doğumlu olan Özge Yağız ilk oyunculuk deneyimine 2016 yılında yayınlanan Adını Sen Koy dizisi ile başladı.

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Daha sonra Kanal 7 ekranlarında yayımlanan Yemin dizisinde "Reyhan" karakterini canlandırmıştır.

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İkinci sezon sonunda Yemin dizisinden ayrıldıktan sonra Star TV'de yayımlanan Sol Yanım adlı dizinin oyuncu kadrosunda kendine yer buldu.

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2021 yılında bu kez Show TV'de yayımlanan İçimizden Biri adlı dizide "Havva" karakterini oynadı.

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2022 yılında Show TV'de yayımlanan Baba adlı dizide "Büşra Saruhanlı" karakterini canlandırmıştır.

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Özge Yağız'ın yıllar içindeki değişimi ve estetik müdaheleleri sonrası geldiği son hali ile ekrandaki ilk halleri kıyaslandı. Son halini beğenen takipçileri, ilk halinin de masum olduğu yorumunda bulundu.

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Başkent Üniversitesi mezunu olan Özge Yağız'ın oyunculuk dışındaki mesleği Diyetisyenliktir.

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