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Foto Galeri

MAGAZİN
Eklenme tarihi: 3 Eylül 2023 Pazar 17:52

Rol aldıkları dizideki yakın arkadaşlıklarını gerçek hayatlarına da taşıyan 10 ünlü isim

Birçok ünlü isim dizilerdeki iş arkadaşları ile sosyal hayatlarında da görüşmeye devam ediyorlar. Ama bazı isimler var ki, rol aldıkları dizide yakın arkadaşı oynadığı kişiler ile sosyal hayatlarında da yakın arkadaş oluyorlar. O isimlerden bazılarını galerimizde derledik.

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