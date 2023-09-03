Rol aldıkları dizideki yakın arkadaşlıklarını gerçek hayatlarına da taşıyan 10 ünlü isim

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Birçok ünlü isim dizilerdeki iş arkadaşları ile sosyal hayatlarında da görüşmeye devam ediyorlar. Ama bazı isimler var ki, rol aldıkları dizide yakın arkadaşı oynadığı kişiler ile sosyal hayatlarında da yakın arkadaş oluyorlar.

O isimlerden bazılarını galerimizde derledik.

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Bu listede en başa konulacak kişiler kuşkusuz ki Hülya Koçyiğit ile Türkan Şoray.

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Genç Kızlar filmi birlikte çektikleri ilk ve tek film olan sinemanın iki büyük ismi, bu filmde Oya ve Eylül adında iki dostu oynamışlardı.

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İki isim o filmdeki gibi gerçek hayatta da yakın arkadaş oldular ve halen daha birbirlerinin en yakın arkadaşılar.

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Pınar Altuğ Atacan ile Zeyno Günenç 2002 yılından 2019 yılına kadar aralıklarla devam eden Çocuklar Duymasın dizisinde Meltem ve Gönül adlı iki yakın arkadaşı oynamışlardı. İki isim birbirleri ile gerçek hayatta da yakın arkadaşlar.

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Dolunay Soysert ile Ebru Cünbeyoğlu, Omuz Omuza dizisinde birlikte rol almışlardı.

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Bu dizide; Pınar Altuğ Atacan ve Betül Şahin ile birlikte birbirleriyle en yakın arkadaşı oynayan iki isim, yıllardır tıpkı dizide olduğu gibi yakın arkadaşlar.

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Geniş Aile dizisinde Cevahir ile Ulvi adında iki yakın arkadaşı oynayan Ufuk Özkan ile Bülent Çolak, halen daha birbirleriyle yakın arkadaşlar.

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Avrupa Avrupa adlı dizide iki komşuyu / arkadaşı oynayan Ebru Cündübeyoğlu ile Zuhal Topal, dizideki arkadaşlıklarını sosyal hayatlarına da taşıdılar.