Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelen Arka Sokaklar'ın Murat'ı Uğur Pektaş'tan çok konuşulacak sözler

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18'inci sezonu ile ekranlara dönen Arka Sokaklar dizisinin yayınlandığı ilk yıllarda kadrosunda yer alan ve Murat komiser karakteri ile çok sevilen Uğur Pektaş, şimdilerde gözlerden uzak bir hayat sürüyor.

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Maneviyata yönelmeyi tercih eden Uğur Pektaş, ekranlardan elini eteğini çekti. Son dönemde büyük değişim geçiren ünlü oyuncu, son hali ile sıkça gündeme geliyor.

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Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Pektaş, son paylaşımında çok konuşulacak sözlere yer verdi.

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Pektaş, "Sevmek, olduğu gibi değiştirmeye çalışmadan... Kabul etmek, olanı olduğu gibi, bozmadan, kırmadan, yormadan... Zordur! Sevmek bizlerden tek istenen bir türlü beceremediğimiz..." notunu düştü.