Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelen Arka Sokaklar'ın Murat'ı Uğur Pektaş'tan çok konuşulacak sözler

18'inci sezonu ile ekranlara dönen Arka Sokaklar dizisinin yayınlandığı ilk yıllarda kadrosunda yer alan ve Murat komiser karakteri ile çok sevilen Uğur Pektaş, şimdilerde gözlerden uzak bir hayat sürüyor.
Maneviyata yönelmeyi tercih eden Uğur Pektaş, ekranlardan elini eteğini çekti. Son dönemde büyük değişim geçiren ünlü oyuncu, son hali ile sıkça gündeme geliyor.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Pektaş, son paylaşımında çok konuşulacak sözlere yer verdi.
Pektaş, "Sevmek, olduğu gibi değiştirmeye çalışmadan... Kabul etmek, olanı olduğu gibi, bozmadan, kırmadan, yormadan... Zordur! Sevmek bizlerden tek istenen bir türlü beceremediğimiz..." notunu düştü.
Sosyal medya kullanıcıları "Ne kadar değişmişsin", "Sözlerin derinliği" ve "Ekranlara dönsene" gibi yorumlarda bulundu.