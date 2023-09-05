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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 5 Eylül 2023 Salı 10:21

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelen Arka Sokaklar'ın Murat'ı Uğur Pektaş'tan çok konuşulacak sözler

Türk televizyonlarının en uzun soluklu yapımlarından olan Arka Sokaklar dizisinde Murat karakteri ile izleyici karşısına çıkmış olan Uğur Pektaş hafızalarda yer edindi. Yıllar içindeki değişimi ile sıkça gündeme gelen Uğur Pektaş, gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih ediyor. Son olarak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Pektaş, sözleri ile dikkat çekti. O anlar gündem oldu.

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