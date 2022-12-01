Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin Osman'ı meğer O Kız'ın usta oyuncusunun oğluymuş!

Sinema ve tiyatro dünyasının pek çok ismi anne ve babasının izinden gidip oyunculuğa adım atıyorlar. Bu isimler arasında Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin Osman'ı Gün Koper de var.
Gün Koper Şehir Tiyatroları'nın popüler genç sanatçılarından. Koper'in babası usta sanatçı Macit Koper. Annesi de ünlü sinema oyuncusu Berrin Koper.
Usta tiyatrocular Nejat - Necla Uygur'un oğulları Süheyl Uygur ve Behzat Uygur tiyatro oyuncusu, diğer oğulları Süha Uygur ise tiyatro yöneticisi oldu. Şehir Tiyatroları sonrası şimdi de Uygur Gösteri'nin yönetiminde.
Murat Serezli, usta tiyatrocular Nevra Serezli ile Metin Serezli'nin oğulları. O da hem anne ve babası gibi dublaj yapıyor hem de dizi ve filmlerde rol alıyor.
Sevinç Erbulka, usta tiyatrocular Füsun Erbulak ile Altan Erbulak'ın kızları. Şehir Tiyatroları sanatçısı olan Erbulak hem mezun olduğu okulda hem de ailecek kurdukları eğitim merkezinde oyunculuk dersleri veriyor.
Doğa Rutkay, babası Rutkay Aziz gibi tiyatro oyunculuğunu seçti aynı zamanda dublaj da yapıyor.