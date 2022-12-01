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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 1 Aralık 2022 Perşembe 13:40

Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin Osman'ı meğer O Kız'ın usta oyuncusunun oğluymuş!

Sinema ve tiyatro dünyasının pek çok ismi anne ve babasının izinden gidip oyunculuğa adım atıyorlar. Bu isimler arasında Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin Osman'ı Gün Koper de var. Gün Koper Şehir Tiyatroları'nın popüler genç sanatçılarından. Koper'in babası usta sanatçı Macit Koper. Annesi de ünlü sinema oyuncusu Berrin Koper. İşte anne ve babasının izinden giden sanatçılardan bazıları.

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