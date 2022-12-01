Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin Osman'ı meğer O Kız'ın usta oyuncusunun oğluymuş!

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Sinema ve tiyatro dünyasının pek çok ismi anne ve babasının izinden gidip oyunculuğa adım atıyorlar. Bu isimler arasında Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin Osman'ı Gün Koper de var.



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Gün Koper Şehir Tiyatroları'nın popüler genç sanatçılarından. Koper'in babası usta sanatçı Macit Koper. Annesi de ünlü sinema oyuncusu Berrin Koper.

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Berrin Koper

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Usta tiyatrocular Nejat - Necla Uygur'un oğulları Süheyl Uygur ve Behzat Uygur tiyatro oyuncusu, diğer oğulları Süha Uygur ise tiyatro yöneticisi oldu. Şehir Tiyatroları sonrası şimdi de Uygur Gösteri'nin yönetiminde.



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Murat Serezli, usta tiyatrocular Nevra Serezli ile Metin Serezli'nin oğulları. O da hem anne ve babası gibi dublaj yapıyor hem de dizi ve filmlerde rol alıyor.

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Sevinç Erbulka, usta tiyatrocular Füsun Erbulak ile Altan Erbulak'ın kızları. Şehir Tiyatroları sanatçısı olan Erbulak hem mezun olduğu okulda hem de ailecek kurdukları eğitim merkezinde oyunculuk dersleri veriyor.

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Doğa Rutkay, babası Rutkay Aziz gibi tiyatro oyunculuğunu seçti aynı zamanda dublaj da yapıyor.

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Ceyda Düvenci kendisi gibi oyuncu olan usta tiyatrocu İsmail Düvenci'nin izinden gitti.

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Pelin Öztekin ile Rasim Öztekin, tiyatronun sevilen oyuncularından oldular.