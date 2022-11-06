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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 6 Kasım 2022 Pazar 17:37

Ne Çağatay Ulusoy ne Burak Özçivit... Sosyal medya en çok bu isimleri konuşuyor! Listede öyle bir kişi var ki...

Sosyal medyanın en çok konuştuğu erkek oyuncular listesi açıklandı. Adba'nın yaptığı açıklamaya göre; 26 Ekim- 1 Kasım tarihleri arasında en popüler erkek oyuncular sırasıyla şu şekilde listelendi. Listede yeni nesil oyuncuların ön plana çıkması dikkat çekti.

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