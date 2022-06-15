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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 15 Haziran 2022 Çarşamba 09:39

Murat Dalkılıç ile Sitare Akbaş ayrıldı mı? Kafa karıştıran olay

Eski aşkı Hande Erçel'in Sen Çal Kapımı dizisindeki rol arkadaşı Sitare Akbaş ile yeni bir ilişki yaşamaya başlayan Murat Dalkılıç'ın ilişkisini noktaladığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Yaklaşık bir yıldır birliktelik yaşayan Murat Dalkılıç ile Sitare Akbaş'ın ayrıldığı yönünde çıkan haberlerin ardından yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü şarkıcı, Sitare Akbaş'ın müzik grubu Şiar için stüdyoya girdi. Dalkılıç, Şiar'ın yeni şarkısı Delil'i sevgilisiyle birlikte söyledi.

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