Murat Dalkılıç ile Sitare Akbaş ayrıldı mı? Kafa karıştıran olay

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Son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde Hande Erçel'le rol alan oyuncu Sitare Akbaş ile Murat Dalkılıç aşkı uzunca bir süre konuşuldu. Murat Dalkılıç'ın eski sevgilisi Hande Erçel'in arkadaşı Sitare Akbaş ile ilişkiye başlaması eleştirildi.

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İlişkilerini magazin basınından uzak yaşamayı tercih eden ünlü şarkı Murat Dalkılıç ile Sitare Akbaş çifti cephesinden kötü haber geldi. Bir yıldır aşk yaşayan ünlü çiftin mutluluğu kısa sürdü.

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İddialara göre, Murat Dalkılıç ile Sitare Akbaş, bir ay önce yollarını ayırdı.

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Bir davete ayrı ayrı gelen sevgililer, burada da hiç yan yana gelmedi.

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Sitare Akbaş, Murat Dalkılıç'ın grubunu desteklediği için de sevgililer ilişkilerini bir süre daha devam ettirme kararı aldı.