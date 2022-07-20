Muhteşem Yüzyıl'ın çocukları şimdi nerede ve ne yapıyorlar?

Muhteşem Yüzyıl dizisi tam 4 sezon ekranda yer almış ve yayınlandığı dönemlere damgasını vurmuştu. Dizide Kanuni Sultan Süleyman dönemi anlatılıyordu ve o zamanlarda yaşamış olan şehzade ve sultanlara da yer veriliyordu. Muhteşem Yüzyıl'da şehzade ve sultanların çocukluklarını oynayan isimlerin şimdiki hallerini, galerimizde derledik.
Tunç Oral - Şehzade Mustafa
Arda Anarat - Şehzade Mehmet
Ayda Acar - Mihrimah Sultan
Melis Mutluç - Mihrimah Sultan
Melis Mutluç şimdiki hali
Kerem Açarsöz - Şehzade Selim
Kerem Açarsöz şimdiki hali
Yiğit Üst - Şehzade Selim
Ercan Can Kartal - Şehzade Bayezid
Erhan Can Kartal şimdiki hali
Berkecan Akkaya - Şehzade Mehmet
Berkecan Akkaya şimdiki hali
Aybars Kartal Özson - Şehzade Cihangir
Aybars Kartal Özson şimdiki hali
Helin Melike Çal - Huricihan Sultan
Helin Melike Çal şimdiki hali