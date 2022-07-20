Muhteşem Yüzyıl'ın çocukları şimdi nerede ve ne yapıyorlar?

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Muhteşem Yüzyıl dizisi tam 4 sezon ekranda yer almış ve yayınlandığı dönemlere damgasını vurmuştu. Dizide Kanuni Sultan Süleyman dönemi anlatılıyordu ve o zamanlarda yaşamış olan şehzade ve sultanlara da yer veriliyordu. Muhteşem Yüzyıl'da şehzade ve sultanların çocukluklarını oynayan isimlerin şimdiki hallerini, galerimizde derledik.