Müge Anlı'ya çıkan anne 'kızım saftır, kolay kandırırlar' dedi, akıllara direkt o ismi getirdi

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Müge Anlı'nın bugünkü bölümünde şaşırtan bir olay yaşandı. Gülcan Birgül'ün annesi canlı yayına konuk oldu ve kızının kandırıldığını iddia etti.

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Üç çocuk annesi kızı Gülcan Birgül için, "saftır ve rahat kandırılır" iddiasında bulunan anne bu söylemiyle akıllara, "Kızım aşık olunca IQ'su düşüyor" diyen anneyi getirdi.



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Çok kısa sürede Gülcan Birgül'e ulaşıldı. 42 yaşındaki Birgül, kendisinden 16 yaş küçük Volkan isimli kişi ile internetten tanışan Gülcan Birgül için sanaldan tanıştığı arkadaşı, canlı yayına bağlandı.

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Kızıma defne yaprağı veriyor iddiasına karşı Volkan Bey, "Defne yaprağıyla değil, avokado yaprağıyla sakinleştiriyorum" dedi.