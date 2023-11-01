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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 1 Kasım 2023 Çarşamba 12:04

Müge Anlı'ya çıkan anne 'kızım saftır, kolay kandırırlar' dedi, akıllara direkt o ismi getirdi

Müge Anlı'nın bugünkü bölümünde şaşırtan bir olay yaşandı. Gülcan Birgül'ün annesi canlı yayına konuk oldu ve kızının kandırıldığını iddia etti. Kızı Gülcan Birgül için, 'saftır ve rahat kandırılır' iddiasında bulunan anne bu söylemiyle akıllara, 'Kızım aşık olunca IQ'su düşüyor' diyen anneyi getirdi.

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