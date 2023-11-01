Müge Anlı'ya çıkan anne 'kızım saftır, kolay kandırırlar' dedi, akıllara direkt o ismi getirdi

Üç çocuk annesi kızı Gülcan Birgül için, "saftır ve rahat kandırılır" iddiasında bulunan anne bu söylemiyle akıllara, "Kızım aşık olunca IQ'su düşüyor" diyen anneyi getirdi.
Çok kısa sürede Gülcan Birgül'e ulaşıldı. 42 yaşındaki Birgül, kendisinden 16 yaş küçük Volkan isimli kişi ile internetten tanışan Gülcan Birgül için sanaldan tanıştığı arkadaşı, canlı yayına bağlandı.
Kızıma defne yaprağı veriyor iddiasına karşı Volkan Bey, "Defne yaprağıyla değil, avokado yaprağıyla sakinleştiriyorum" dedi.
Kızının kendisine geri gelmesini isteyen anne Gönül Hanım ise bir süre sonra canlı yayında fenalaştı. Anne stüdyodan, görevlilerin desteğiyle çıkartıldı.