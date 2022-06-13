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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 13 Haziran 2022 Pazartesi 15:53

Miss Turkey halleri 'bu o mu?' dedirtiyor

Birce Akalay Netflix dizisi Kuş Uçuşu'ndaki Lale Kıran rolü ile gündemde. Performansıyla hayran bırakan Birce Akalay en çok değişimiyle dikkat çekiyor. Yer Gök Aşk dizisiyle şöhreti elde eden Birce Akalay'ın, Miss Turkey'e katılıp 3.'lük elde ettiğini ise çok az kişi biliyor.

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