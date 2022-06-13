Miss Turkey halleri 'bu o mu?' dedirtiyor

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Birce Akalay Netflix dizisi Kuş Uçuşu'ndaki Lale Kıran rolü ile gündemde. Performansıyla hayran bırakan Birce Akalay en çok değişimiyle dikkat çekiyor. Yer Gök Aşk dizisiyle şöhreti elde eden Birce Akalay'ın, Miss Turkey'e katılıp 3.'lük elde ettiğini ise çok az kişi biliyor.

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Pek çok projede rol alan Birce Akalay, Haliç Üniversitesi Konservatuvarı'ndan mezun oldu ve Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nin tiyatro bölümünde okudu.

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Okuldan mezun olduğu dönemlerde güzellik yarışmasına katılmayı tercih eden Akalay, Miss Turkey'de 3.'lük elde etti.

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Mesleğini yapmaya başlayan ve dizilerde rol alan Birce Akalay, Yer Gök Aşk dizisi ile şöhreti elde etti.

Ünlü oyuncunun o yıllardan bu yana yaşadığı değişim ise herkesi şaşırtıyor.

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İşte Birce Akalay'ın estetiksiz halleri