Miss Turkey 2022 finalistleri belli oldu! İşte taç için yarışacak 20 aday

Bu yıl 20 Eylül tarihinde büyük finali gerçekleşecek olan Miss Turkey'in 2022 adayları belirlendi. 100 kişilik aday kadrosu arasından elemeler ile seçilen Miss Turkey 2022'nin 20 finalisti oldukça merak ediliyor. Peki bu yıl ilk 4 arasına girmek için mücadele edecek güzeller kimler olacak? İşte Miss Turkey 2022'nin 20 finalisti.
5 - ALEYNA ŞİRİN
BOY: 1.76 YAŞ:21
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİSİ
8 - SELİN ERBERK GURDİKYAN
BOY: 1.78 YAŞ:23
FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY TIP FAKÜLTESİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİSİ
9 - İPEK ARSU
BOY: 1.73 YAŞ:20
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI BÖLÜMÜ MEZUNU
10 - SERVER MİRA ATAGÜL
BOY: 1.72 YAŞ: 23
MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİSİ
13 - NURTEN AYTEN
BOY: 1.77 YAŞ: 21
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİSİ
14 - SUDE TANYILDIZ
BOY: 1.76 YAŞ: 23
BİLGİ ÜNİVERSİTESİ GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ MEZUNU
15 - ZEYNEP ELİF ÖZAL
BOY: 1.75 YAŞ: 21
BİLGİ ÜNİVERSİTESİ TELEVİZYON HABERCİLİĞİ VE PROGRAMCILIĞI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİSİ
16 - ŞİRİN ABUFAUR
BOY: 1.78 YAŞ: 25
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU MEZUNU
17 - ECE AYDEMİR
BOY: 1.76 YAŞ: 21
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİSİ
19 - NURSENA SAY
BOY: 1.80 YAŞ: 24
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ MEZUNU