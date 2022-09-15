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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 17:03

Miss Turkey 2022 finalistleri belli oldu! İşte taç için yarışacak 20 aday

Bu yıl 20 Eylül tarihinde büyük finali gerçekleşecek olan Miss Turkey'in 2022 adayları belirlendi. 100 kişilik aday kadrosu arasından elemeler ile seçilen Miss Turkey 2022'nin 20 finalisti oldukça merak ediliyor. Peki bu yıl ilk 4 arasına girmek için mücadele edecek güzeller kimler olacak? İşte Miss Turkey 2022'nin 20 finalisti.

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