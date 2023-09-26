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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 26 Eylül 2023 Salı 15:44

Milano Moda Haftası'nda sahne alan Tanyeli'den yeni açıklama!

Pankreas kanseri nedeniyle tedavi tedavi gören oryantal Tanyeli, geçtiğimiz günlerde Milano Moda Haftası'nda sahne almıştı. Podyuma çıkan Tanyeli, duygularını sosyal medya hesabından paylaştı.

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