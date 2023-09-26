Milano Moda Haftası'nda sahne alan Tanyeli'den yeni açıklama!

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Pankreas kanseri nedeniyle tedavi tedavi gören oryantal Tanyeli, geçtiğimiz günlerde Milano Moda Haftası'nda sahne almıştı.

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Podyuma çıkan Tanyeli, duygularını sosyal medya hesabından paylaştı:

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"Günaydın dünyam kandilimiz mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun. Dünyada tüm kanser hastalarına ve tüm hastalıkla sınananlara Allah'ım şifa versin. İtalya'da 2 güne çok şey sığdırdık, New York basını ile röportaj yaptık. İtalyan basını ile röportaj yaptık."

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"E hassas konu gelişen tıp dünyasında çok şükür çok gelişti, tüm devletler bizimde yüce devletimiz gibi kanser ilaçlarını karşılıyor. Ancak yeni çıkan yurt dışından gelen immunity therapy ilaçlarının bazıları inanılmaz pahalı, bazılarının adeti 6000 Euro'yu geçiyor."

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"Tedavinin yanıt süreci, bilinmezliği de ekstra cabası... Bu da bir çoğunun elini kolunu bağlıyor. Reçetelerdeki bir iğne 11 bin TL... Bunun gibi bir sürü stres malesef, bunlara dikkat çekmek, kırmadan incitmeden bir çaresi için neler mümkün? Hepimizin yaşam hakkı var, ailemiz sevdiklerimiz doyamadıklarımız var."