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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 26 Temmuz 2023 Çarşamba 11:04

Merve Sevi fenomen dizinin kadrosuna nasıl girdiğini anlattı!

Dikkat çeken işlerde rol alan Merve Sevi, ilk dizisi olan Omuz Omuza'da Burcu rolünü oynamıştı. Merve Sevi, Omuz Omuza adlı diziye seçilme sürecini anlattı.

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