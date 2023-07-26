Merve Sevi fenomen dizinin kadrosuna nasıl girdiğini anlattı!

Merve Sevi 17 yaşından bu yana yer aldığı oyunculuk piyasasında; Omuz Omuza, Hayat Bilgisi, Doktorlar ve Yalancı Yarim dizilerinde rol almış ve şöhreti elde etmişti.
Dikkat çeken işlerde rol alan Sevi, ilk dizisi olan Omuz Omuza'da Burcu rolünü oynamıştı. Bu rolden sonra da kariyerinde yükseliş görmeye başlamıştı.
"Başarmak için çok ısrarcı olmuştum. Deneme çekimlerinde kuyruklarda bekledim. 17 yaşında annemle işlere gidiyordum. Küçük reklam filmlerinde oynayınca dikkat çekmiştim ve dizi teklifleri geldi."
"Popüler insanlarla oynadığım diziyle ben de ünlü olmuştum. İnsanların gözü önünde büyüdüm. İlk dizim ergenlik dönemine denk gelmişti ve 70 kiloydum. Ama insan büyüdükçe değişiyor."