Merve Sevi fenomen dizinin kadrosuna nasıl girdiğini anlattı!

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Merve Sevi 17 yaşından bu yana yer aldığı oyunculuk piyasasında; Omuz Omuza, Hayat Bilgisi, Doktorlar ve Yalancı Yarim dizilerinde rol almış ve şöhreti elde etmişti.

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Dikkat çeken işlerde rol alan Sevi, ilk dizisi olan Omuz Omuza'da Burcu rolünü oynamıştı. Bu rolden sonra da kariyerinde yükseliş görmeye başlamıştı.

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Sevi, diziye seçilme sürecini Sabah'a verdiği röportajda şu sözlerle anlattı:

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"Başarmak için çok ısrarcı olmuştum. Deneme çekimlerinde kuyruklarda bekledim. 17 yaşında annemle işlere gidiyordum. Küçük reklam filmlerinde oynayınca dikkat çekmiştim ve dizi teklifleri geldi."

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"Popüler insanlarla oynadığım diziyle ben de ünlü olmuştum. İnsanların gözü önünde büyüdüm. İlk dizim ergenlik dönemine denk gelmişti ve 70 kiloydum. Ama insan büyüdükçe değişiyor."

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