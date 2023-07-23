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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 23 Temmuz 2023 Pazar 16:43

Melike Zobu'nun hayatı öyle bir değişti ki! Yeşilçam'ın yüz güzeli, şimdilerde Beşiktaş'ın...

Melike Zobu, 1978 yılında elde ettiği yüz güzeli unvanının ardından oyunculuk kariyerini başlatmış, 1991 yılında ise sona erdirmişti. Armatör Hakan Kalkavan ile evlenerek hayatını baştan sona değiştiren Melike Zobu, değişimiyle görenleri şaşırtıyor.

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