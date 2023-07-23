Melike Zobu'nun hayatı öyle bir değişti ki! Yeşilçam'ın yüz güzeli, şimdilerde Beşiktaş'ın...

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Melike Zobu kısa süren sinema kariyerinde akıllarda; Derviş Bey, Allah Allah, Deli Deli Küpeli ve Boynu Bükükler filmi ile yer etmişti.

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Sanatçı Vasfi Rıza Zobu'nun yeğeni ve sanatçı Bilge Zobu'nun kuzeni olan Melike Zobu, 1978'de yüz güzeli olarak başlayan oyunculuk kariyerini 1991'de bitirmişti.

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O zamanlar genç bir armatör olan iş insanı Hakan Kalkavan ile 1989 yılında evlenen Melike Zobu, halen devam eden evliliği ile cemiyet hayatına da giriş yapmış oldu.

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Hakan Kalkavan bir dönem de Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyordu.

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1993 yılında kızı Hazal 1996 yılında da kızı Yağmur 'u dünyaya getiren Melike Zobu'nun iki kızı da evlendi.

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Anneanne olan Melike Zobu son hali ile, eşi Hakan Kalkavan ve kızları Hazal ile Yağmur'un paylaşımları sayesinde görülebiliyor.

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İşte Melike Zobu'nun kızları Yağmur ile Hazal.