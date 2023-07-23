Melike Zobu'nun hayatı öyle bir değişti ki! Yeşilçam'ın yüz güzeli, şimdilerde Beşiktaş'ın...

Melike Zobu kısa süren sinema kariyerinde akıllarda; Derviş Bey, Allah Allah, Deli Deli Küpeli ve Boynu Bükükler filmi ile yer etmişti.
Sanatçı Vasfi Rıza Zobu'nun yeğeni ve sanatçı Bilge Zobu'nun kuzeni olan Melike Zobu, 1978'de yüz güzeli olarak başlayan oyunculuk kariyerini 1991'de bitirmişti.
O zamanlar genç bir armatör olan iş insanı Hakan Kalkavan ile 1989 yılında evlenen Melike Zobu, halen devam eden evliliği ile cemiyet hayatına da giriş yapmış oldu.
1993 yılında kızı Hazal 1996 yılında da kızı Yağmur 'u dünyaya getiren Melike Zobu'nun iki kızı da evlendi.
Anneanne olan Melike Zobu son hali ile, eşi Hakan Kalkavan ve kızları Hazal ile Yağmur'un paylaşımları sayesinde görülebiliyor.