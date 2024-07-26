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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 26 Temmuz 2024 Cuma 11:43

Meğer kızlık soyadı değilmiş… Perran Kutman'ın ilk eşi Yeşilçam'ın ünlü ismi çıktı

Rol aldığı projeler ile usta bir isim haline gelen Perran Kutman, büyük bir hayran kitlesine ulaştı. 7'den 70'e birçok kişinin sevdiği Perran Kutman'ın özel hayatı da merak ediliyor. Ünlü oyuncunun genç yaşlarda kaybettiği ilk eşinin Yeşilçam'ın sevilen isimlerden olduğu ortaya çıktı. 1980 yılında Koral Sarıtaş ile evlenen ünlü ismin 'Kutman' soyadının eski eşine ait olduğu öğrenildi. Perran Kutman'ın ilk eşinin kim olduğunu duyanlar ise şaştı kaldı.