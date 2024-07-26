Meğer kızlık soyadı değilmiş… Perran Kutman'ın ilk eşi Yeşilçam'ın ünlü ismi çıktı

Köyden İndim Şehire, Salak Milyoner, Ne Olacak Şimdi ve Hababam Sınıfı gibi önemli projelerde rol alan oyuncu, Hayat Bilgisi, Kızlar Yurdu, Canımın İçi projeleriyle boy gösteren Kutman'ın ilk evliliğini yaptığı isim ise Yeşilçam'da birçok filmde yer almış bir isim.