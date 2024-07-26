Meğer kızlık soyadı değilmiş… Perran Kutman'ın ilk eşi Yeşilçam'ın ünlü ismi çıktı

Perihan Abla, Gırgıriye, Şehnaz Tango, Hayat Bilgisi gibi ses getiren birçok yapımda boy göstermiş olan Perran Kutman "Afet Öğretmen" karakteriyle çok sevildi.
Her yaştan hayran kitlesine sahip olan Perran Kutman'ın özel hayatına dair bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı.
Müzisyen Koral Sarıtaş ile 1980 yılında nikah masasına oturmuş olan usta oyuncu Perran Kutman'ın ilk eşinin Yeşilçam'ın ünlü ismi olduğu öğrenildi.
Köyden İndim Şehire, Salak Milyoner, Ne Olacak Şimdi ve Hababam Sınıfı gibi önemli projelerde rol alan oyuncu, Hayat Bilgisi, Kızlar Yurdu, Canımın İçi projeleriyle boy gösteren Kutman'ın ilk evliliğini yaptığı isim ise Yeşilçam'da birçok filmde yer almış bir isim.
1973 ile 1978 yılları arasında Hüseyin Kutman ile evli kalan Perran Kutman, ilk evliliği 5 yıl sürdürmüş.