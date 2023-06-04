Medcezir dizisi oyuncularının muhteşem değişimleri!

Medcezir 2013-2015 yılları arasında ekrana gelmişti. Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy'un başrollerinde yer alıp kariyerlerinde büyük bir sıçrama yaşadıkları Medcezir'in oyuncuları, değişimleri oldukça merak ediliyorlar. İşte Medcezir dizisi oyuncularının değişimleri...
ÇAĞATAY ULUSOY - YAMAN KOPER
SERENAY SARIKAYA - MİRA BEYLİCE
BARIŞ FALAY - SELİM SEREZ
MİNE TUGAY - ENDER KAYA SEREZ
CAN GÜRZAP - ASIM ŞEKİP KAYA
TANER ÖLMEZ - MERT ASIM SEREZ
DEFNE KAYALAR - SEDEF KAYA
METİN AKDÜLGER - ORKUN CİVANOĞKU
MURAT AYGEN - FARUK BEYLİCE
ŞEBNEM DÖNMEZ - ASUDE BEYLİCE
MİRAY DANER - BEREN BEYLİCE
MERİÇ ARAL - HALE KARASUOĞLU