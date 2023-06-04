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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 4 Haziran 2023 Pazar 16:31

Medcezir dizisi oyuncularının muhteşem değişimleri!

Medcezir, Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy'un başrollerinde yer alıp kariyerlerinde büyük bir sıçrama yaşadıkları Medcezir'in oyuncuları, değişimleri oldukça merak ediliyorlar. İşte Medcezir oyuncularının değişimleri...

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