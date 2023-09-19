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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 19 Eylül 2023 Salı 14:01

MasterChef'te Kerem ve Sergen arasında ipler koptu! Takımında istemedi

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star'ın yeni bölümünde kaptanlık yarışı yaşandı. Kırmızı takım kaptanı olan Kerem bir süredir sorun yaşadığı Sergen'i ekibine almayarak tepkisini ortaya koydu. Kerem, takım arkadaşlarının ısrarına rağmen Sergen'e resti çekti. Kerem, 'Özrümü kabul etmedi bile. Anlamıyorsunuz, ayıp denen bir şey var. Takımımda huzursuzluk istemiyorum' şeklinde konuştu.

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