MasterChef'te Kerem ve Sergen arasında ipler koptu! Takımında istemedi

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Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu MasterChef All Star önceki akşam kaptanlık oyunuyla yarışmacıların mücadelesi ekrana getirildi. Çiğköfte için kolları sıvayan yarışmacılar mavi takım kaptanı olmak için yarıştı.



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Mavi takım kaptanı Ayaz olurken kırmızı takım kaptanı da Kerem oldu.



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Kerem, daha önce birçok kez tartıştığı Sergen'i takımına almak istemeyince Dilara'nın tepkisini çekti. Takım arkadaşlarına resti çeken Kerem, sitem etti.



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Kırmızı takım lideri Kerem, ekibine Barbaros, Esra ve Dilara'yı alarak başlangıç yaptı. Dilara daha önce Sergen ile sorun yaşayan Kerem'in arkadaşını takıma almamasına tepki gösterdi.

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Israrlara rağmen rest çeken Kerem, "Özrümü kabul etmedi bile. Anlamıyorsunuz, ayıp denen bir şey var. Takım seçimi yüzünden bana kurulmayın arkadaşlar. Ben en iyileri seçmeye çalışmıyorum. Hep beraber bir olacağız, oturacağız karar vereceğiz. O yemekleri alacağız, sonra da geçeceğiz. Bu kadar basit. Senin yemeğine de başkası bakacak, onun yemeğine de başkası bakacak. Takım kurmaya çalışıyorum ben.

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Kaybedebilen insanlarla beraberseniz takım olarak kaybetmek de güzeldir. Ondan güzel dersler çıkar. Harcananlar harcanır harcanmayanlar da ondan ders çıkarır. Kaybetmek için takım kurmuyorum, bu oyunun bir parçası da kaybetmek. Ben takımımda uyumlu, huzurlu, kimsenin kalbini kırmadan çalışacak insanlarla çalışmak istiyorum bu kadar basit" dedi.