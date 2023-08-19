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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 19 Ağustos 2023 Cumartesi 11:18

MasterChef Sergen uyuya kalıp programa geç geldi! Tepki vermeyen şefler eleştirildi

Sevilerek takip edilen MasterChef Türkiye All Star yarışması çekimlerine uyuyakalıp geç gelen Sergen damga vurdu. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın herhangi tepki vermemesinin ardından şefler sosyal medya kullanıcılar tarafından eleştirildi.

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