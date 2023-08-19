MasterChef Sergen uyuya kalıp programa geç geldi! Tepki vermeyen şefler eleştirildi

TV8'de ekrana getirilen MasterChef Türkiye All Star'da bu hafta Kırmızı Takım kaptanı olan Kıvanç ve Mavi Takım kaptanı olan Azize'nin kurduğu takımlar kıyasıya rekabet ediyor. Mavi takımda mücadele eden Sergen'in uyuya kalıp MasterChef Türkiye All Star çekimlerine geç katılması ise sosyal medyada tepkiyle karşılandı.
Alkışlarla karşılaşan Sergen'e Somer Şef gülerek, "Hepimizden sonra çıkıyor, bravo Sergen bravo" dedi.
Sergen ise "Şefim valla uyuyakaldım" yanıtını verdi. Yarışmacılardan bazıları Sergen'i alkışlayarak karşıladı.