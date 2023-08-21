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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 21 Ağustos 2023 Pazartesi 12:16

Mahsun Kırmızıgül Bergen ile olan anısını ilk kez anlattı

Uzun bir aranın ardından sahnelere dönen Mahsun Kırmızıgül, Bodrum'da hayranları ile bir araya geldi. Şarkı arasında kendisini dinlemeye gelenlerle sohbet eden Mahsun Kırmızıgül, Bergen ile olan anısını anlattı.

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