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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 8 Ağustos 2024 Perşembe 14:24

Lise Defteri'nin yıldız ismiydi... Ünlü oyuncunun kızı çıktı!

Lise Defteri yayınlandığı dönemin en çok izlenen gençlik işlerinden. Halen daha lise dizisi denilince akla gelen Lise Defteri'nde, birçok ünlü isim rol almıştı. İşte Lise Defteri oyuncuları ve son halleri!