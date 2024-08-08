Lise Defteri'nin yıldız ismiydi... Ünlü oyuncunun kızı çıktı!
Lise Defteri yayınlandığı dönemin en çok izlenen gençlik işlerinden. Halen daha lise dizisi denilince akla gelen Lise Defteri'nde, birçok ünlü isim rol almıştı. İşte Lise Defteri oyuncuları ve son halleri!
Lise Defteri yayınlandığı dönemin en çok izlenen gençlik işlerinden. Halen daha lise dizisi denilince akla gelen Lise Defteri'nde, birçok ünlü isim rol almıştı. İşte Lise Defteri oyuncuları ve son halleri!
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ARDA KURAL
3/12
YAĞMUR ATACAN
4/12
EMRE ALTUĞ
5/12
ONUR BÜYÜKTOPÇU
6/12
SELİN DEMİRATAR
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ECE ERKEN
8/12
SİNEM KOBAL
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Lise Defteri kadrosunda pek çok isim vardı. O kişilerden birisi de Cemre Özer'di.
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Ünlü oyuncu Cem Özer'in kızı olan Cemre Özer, o yıllarda babasıyla evli olan Nurgül Yeşilçay'la da Belalı Baldız dizisinde teyze-yeğen karakterlerini oynamıştı.
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Günümüzde herhangi bir projede rol almayan Cemre Özer, babasının nikahında görüntülenmişti.