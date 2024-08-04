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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 4 Ağustos 2024 Pazar 12:50

Kurtlar Vadisi'nin Kılıç'la Karahanlı'sının hiç bilinmeyen projesi! Meğer yıllar önce...

Kurtlar Vadisi dizisinde Kılıç rolünü Atilla Olgaç, Karahanlı rolünüyse Zafer Ergin oynamıştı. Birlikte Arka Sokaklar dizisinde de rol alan Kurtlar Vadisi'nin Kılıç'ı Atilla Olgaç'la, Karahanlı'sı Zafer Ergin'in yıllar önce de bir tiyatro oyununda beraber sahne aldıkları ortaya çıktı.