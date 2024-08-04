Kurtlar Vadisi'nin Kılıç'la Karahanlı'sının hiç bilinmeyen projesi! Meğer yıllar önce...

Kurtlar Vadisi ilk 97 bölümüyle Türk televizyonlarının kırılması zor bir başarısını elde etmiş ve unutulmazlar arasına yerleşmişti. Halen daha ilgiyle takip edilen Kurtlar Vadisi'nin en dikkat çeken yanıysa; şüphesiz ki oyuncu kadrosuydu.
Ankara Devlet Tiyatrosu'nun as oyuncularının rol aldığı dizide; Kılıç ve Karahanlı karakterleri oldukça sevilmişti.
Her ne kadar iki isim televizyon projelerinden bilinseler de; aslında yıllar evvel beraber aynı sahneyi de paylaşmışlardı.
Ankara Devlet Tiyatrosu'nun 1980'li yıllarda sahneye konan oyunlarından Kral Lear'de her iki isim de rol almıştı.