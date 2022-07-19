Koronavirüse yakalanmıştı... Demet Özdemir'den haber var! Negatif çıktı

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Özdemir, paylaşımında "3 yıldır hiç olmamıştım ama koronaya yakalandım. Ertelenen hiçbir şey yok öncelikle onu belirtmek isterim. Ben biraz ağrılı ve ağır atlatıyorum ama tedavim devam ediyor. Yakında iyileşip geri dönüyorum. Lütfen dikkat edin. Beni merak eden, adıma üzülen, arayan soran herkese çok teşekkür ediyorum. Sizi seviyorum." demişti.