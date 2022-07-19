Koronavirüse yakalanmıştı... Demet Özdemir'den haber var! Negatif çıktı

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, geçtiğimiz haftalarda şarkıcı sevgilisi Oğuzhan Koç ile nişanlandı. Evlilik için ilk adımı atan ünlü çift, Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, nişan töreninin ardından soluğu tatilde aldı.
Özdemir, paylaşımında "3 yıldır hiç olmamıştım ama koronaya yakalandım. Ertelenen hiçbir şey yok öncelikle onu belirtmek isterim. Ben biraz ağrılı ve ağır atlatıyorum ama tedavim devam ediyor. Yakında iyileşip geri dönüyorum. Lütfen dikkat edin. Beni merak eden, adıma üzülen, arayan soran herkese çok teşekkür ediyorum. Sizi seviyorum." demişti.