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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 19 Temmuz 2022 Salı 14:06

Koronavirüse yakalanmıştı... Demet Özdemir'den haber var! Negatif çıktı

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını duyuran Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlığı yapana Demet Özdemir'den haber geldi. Karantina sürecini tamamlamasının ardından yeniden koronavirüs testi yaptıran Demet Özdemir'in negatif çıktığı öğrenildi.

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