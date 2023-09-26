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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 26 Eylül 2023 Salı 09:22

Konserde kafasına çakmak atılmıştı... Fatma Turgut'tan açıklama geldi

Ünlü şarkıcı Fatma Turgut geçtiğimiz günlerde Ankara'da konser verdiği esnada sahneye atılan çakmak başına isabet etti. Sahnede panik yaşayan Fatma Turgut konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Ünlü şarkıya geçmiş olsun mesajları gönderildi.

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