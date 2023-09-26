Konserde kafasına çakmak atılmıştı... Fatma Turgut'tan açıklama geldi

Model grubunun dağılmasının ardından yoluna tek başına devam eden Fatma Turgut güçlü sesi ve güzel şarkıları ile kendine hayran bırakıyor. Ankara'da konser verdiği esnada seyirci tarafından sahneye atılan çakmak Fatma Turgut'un başına isabet etti.
"Sevgili Arkadaşlarım; ben iyiyim ve şu an her şey yolunda. O esnada çok canım yandı çünkü çakmak kulağıma isabet etti. Ve tahmin edersiniz ki bir müzisyen olarak bu beni daha çok korkuttu. Bir kişinin yaptığı saygısızlığı, onca insana fatura etmemek için şarkıyı söylemeye devam ettim.