Konserde kafasına çakmak atılmıştı... Fatma Turgut'tan açıklama geldi

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"Sevgili Arkadaşlarım; ben iyiyim ve şu an her şey yolunda. O esnada çok canım yandı çünkü çakmak kulağıma isabet etti. Ve tahmin edersiniz ki bir müzisyen olarak bu beni daha çok korkuttu. Bir kişinin yaptığı saygısızlığı, onca insana fatura etmemek için şarkıyı söylemeye devam ettim.