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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 13 Ağustos 2024 Salı 08:02

Kısmetse Olur Ayça Ekin Beğen tanınmaz hale geldi! Son hali sosyal medyada gündem oldu

Kısmetse Olur programının ilk sezon yarışmacılarından olan Ayça Ekin Beğen büyük bir değişim yaşadı. Oldukça kilo aldığı gözlemlenen Kısmetse Olur Ayça Ekin tanınmaz hale geldi. Ayça'nın son hali sosyal medyada gündem oldu.