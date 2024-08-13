Kısmetse Olur Ayça Ekin Beğen tanınmaz hale geldi! Son hali sosyal medyada gündem oldu

Bir döneme damgasın vuran Kısmetse Olur programında yer alan Ayça Ekin Beğen yarışmada Emre Ubeyli ile yaşadığı aşkla hafızalarda yer edindi.
Kısmetse Olur'un bitmesinin ardından popüler olan Ayça Ekin Beğen sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
Aldığı kilolar ve estetikleriyle adeta tanınmaz hale gelen Kısmetse Olur Ayça'nın son hali kısa sürede gündem oldu.
Ayça Ekin'i görenler sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü ve fenomen ismin son halini yorum yağmuruna tuttu.
Kısmetse Olur'un Ayça'nın son haline "Oha gerçek mi bu?", " Nerede eski Ayça", "Çok kilo almış", "Herkes 0 beden olmak zorunda mı?" ve "Her haliyle güzel size ne?" yorumları geldi.