Kimi bilim insanı oldu kimi DJ... Bir dönem popüler olup şimdilerde sırra kadem basan çocuk oyuncular

Ekranda bir dönem çocuk dizileri oldukça popülerdi. Hem bu dizilerde hem de dramalarda rol alan pek çok çocuk oyuncu vardı. Birçoğu kariyerine devam etse de, bazıları sırra kadem bastı.
En İyi Arkadaşım dizisi yayınlandığı dönemin en çok izlenen fantastik çocuk dizilerinden birisiydi. Dizide rol alan pek çok çocuk yıldız, bugünkü kariyerlerinin ilk temellerini atmışlardı.
Ancak bu çocuk oyunculardan sadece ikisi, artık oyunculuk piyasasında yer almıyorlar. Öyle ki sosyal medyada dahi yoklar.
Örneğin; Namert Mert rolüyle dikkati çeken Fırat Yalçın. Şimdilerde 30 yaşında olan Yalçın, bu diziden sonra da irili ufaklı pek çok rolde yer almıştı. Ancak sırra öyle bir kadem bastı ki, evli mi, son hali nasıl, şu an ne iş yapıyor hiç bilinmiyor.
Bir diğer isimse Yılsu Sarper. Barış rolünü oynayan Sarper, şimdilerde 33 yaşında. Bir dönem yurt dışında da yaşayan genç isim, müzikle ilgileniyor.
Bu listede kesinlikle olması gereken isimlerin başında, kuşkusuz ki Selena dizisinin Selin'i geliyor.
Çocuk yaştan beri sayısız projede yer alan Demirci, şimdilerde 32 yaşında. Akademik kariyere yönelen ve yurt dışında lisans üstü eğitimini tamamlayan Demirci, sosyal medya da kullanmıyor.
Hakkında durmadan spekülatif haberler çıkan Demirci'nin, yurt dışında yaşadığı ve uluslararası bir şirkette çalıştığı biliniyor. Yine Demirci için Portekiz'de ya da Hollanda'da yaşadığı yönünde iddialar da mevcut.
Bez Bebek dizisinin kötü kızı Özge. Dizinin en dikkat çeken karakterlerinden birisini oynayan Sibel Kasapoğlu, karakteristik yüzüyle de dikkati çekiyordu.
Şimdilerde 26 yaşında olan Sibel Kasapoğlu, uzun yıllardır hiçbir projede yer almıyor. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun.
Döneminin en meşhur dramalarından birisiydi Aliye. Ve orada Arda rolünü oynayan Ayberk Koçar oldukça popüler bir çocuk oyuncuydu.
Pulsar dizisinde de Çağlar karakterini oynayan Kolçak, şimdilerde 24 yaşında ve oyunculuktan çok uzakta bir hayat sürdürüyor.