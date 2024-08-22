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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 22 Ağustos 2024 Perşembe 11:47

Kimi bilim insanı oldu kimi DJ... Bir dönem popüler olup şimdilerde sırra kadem basan çocuk oyuncular

Ekranda bir dönem çocuk dizileri oldukça popülerdi. Hem bu dizilerde hem de dramalarda rol alan pek çok çocuk oyuncu vardı. Birçoğu kariyerine devam etse de, bazıları sırra kadem bastı. Artık ekranda olmayan bu çocuklardan kimi bilim insanı oldu kimi DJ... Bir dönem popüler olup şimdilerde sırra kadem basan çocuk oyuncuları derledik!