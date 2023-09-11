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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 11 Eylül 2023 Pazartesi 09:30

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'yi alan Rabia Birsen Göğercin hikayesi yürek burktu... Meğer elini kıyma makinasına kaptırmıştı

ATV'de ekrana getirilen Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster'de büyük ödül olan 1 milyon TL'yi kazanan Rabia Birsen Göğercin kolunun neden ampute edildiğini açıkladı. Yaşadıklarını anlatan Rabia Birsen Göğercin'in hikayesi yürek burktu. Göğercin, 'Babama yardım etmek için dükkanda kıyma makinesinin başına geçmiştim. Bir anlık dalgınlıkla kolumu kaptırdım. Sağ elim bilekten ampute edildi ve sonra daha havalı bir kolum oldu' dedi.

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