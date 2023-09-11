Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'yi alan Rabia Birsen Göğercin hikayesi yürek burktu... Meğer elini kıyma makinasına kaptırmıştı

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Ekranlarından büyük ilgiyle takip edilen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Rabia Birsen Göğercin son soruya kadar geldi ve doğru yanıt vererek 1 milyon TL'lik ödülün sahibi oldu. Kolu ampute edilen ve biyonik kol kullanmaya başlayan Rabia Birsen Göğercin yaşadıklarını anlattı.

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Göğercin, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "24 yaşındayım, Gazi Üniversitesi Biyoloji bölümünden mezun oldum. Bir kedim bir köpeğim var aynı zamanda kaktüs yetiştiriciliği yapıyorum.

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Sağ elim bilekten ampute edildi ve sonra daha havalı bir kolum oldu. Alet sayesinde fiziksel hareketliliğim devam ediyor. Cihaza kod vererek hareket ettirebiliyorum.