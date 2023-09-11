Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'yi alan Rabia Birsen Göğercin hikayesi yürek burktu... Meğer elini kıyma makinasına kaptırmıştı

Ekranlarından büyük ilgiyle takip edilen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Rabia Birsen Göğercin son soruya kadar geldi ve doğru yanıt vererek 1 milyon TL'lik ödülün sahibi oldu. Kolu ampute edilen ve biyonik kol kullanmaya başlayan Rabia Birsen Göğercin yaşadıklarını anlattı.
Göğercin, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "24 yaşındayım, Gazi Üniversitesi Biyoloji bölümünden mezun oldum. Bir kedim bir köpeğim var aynı zamanda kaktüs yetiştiriciliği yapıyorum.
Sağ elim bilekten ampute edildi ve sonra daha havalı bir kolum oldu. Alet sayesinde fiziksel hareketliliğim devam ediyor. Cihaza kod vererek hareket ettirebiliyorum.