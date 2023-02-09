Kim Go Eun ve Park Jin Young'un da aralarında bulunduğu Güney Koreli oyunculardan depremzedeler için bağış

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizi aynı zamanda Suriye'yi de etkileyen iki büyük depremin ardından yurt dışından da destekler gelmeye devam ediyor.





KDrama Magazin'de yer alan habere göre; Güney Koreli oyuncular, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için bağışlarda bulundular.