Kim Go Eun ve Park Jin Young'un da aralarında bulunduğu Güney Koreli oyunculardan depremzedeler için bağış

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizi aynı zamanda Suriye'yi de etkileyen iki büyük depremin ardından yurt dışından da destekler gelmeye devam ediyor.
KDrama Magazin'de yer alan habere göre; Güney Koreli oyuncular, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için bağışlarda bulundular.
Kim Go Eun, depremzedeler için 30 Milyon Won bağışta bulundu.
Yoo In Na da Kim Go Eun gibi 30 Milyon Won bağışta bulundu.
Park Jin Young 30 Milyon Won bağışta bulundu.
Lee Hye ri, 50 Milyon Won bağışta bulundu.
Jang Keun Suk ise 100 Milyon Won bağışta bulundu.
Park Bo Young 30 Milyon Won bağışta bulundu.
Yim Si Wan 10 Milyon Won bağışta bulundu.