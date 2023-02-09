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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 9 Şubat 2023 Perşembe 15:55

Kim Go Eun ve Park Jin Young'un da aralarında bulunduğu Güney Koreli oyunculardan depremzedeler için bağış

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizi aynı zamanda Suriye'yi de etkileyen iki büyük depremin ardından yurt dışından da destekler gelmeye devam ediyor. Güney Koreli oyuncuların, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için bağışlarda bulundukları öğrenildi.

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