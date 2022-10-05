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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 5 Ekim 2022 Çarşamba 09:46

Kim der iki çocuk annesi! Sinem Kobal doğumdan tam 4 ay sonraki görüntüsüyle ağızları açık bıraktı

Sinem Kobal, Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu yuvasını kurdu. İki kız çocuğu annesi olan başarılı oyuncu, artık ekrandan uzak bir hayat sürüyor. Sadece 4 ay önce ikinci kızını kucağına alan Sinem Kobal, son görüntüsüyle ağızları açık bıraktı.

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