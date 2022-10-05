Kim der iki çocuk annesi! Sinem Kobal doğumdan tam 4 ay sonraki görüntüsüyle ağızları açık bıraktı

Sinem Kobal, Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu yuvasını kurdu. İki kız çocuğu annesi olan başarılı oyuncu, artık ekrandan uzak bir hayat sürüyor.
Sadece 4 ay önce ikinci kızını kucağına alan Sinem Kobal, son görüntüsüyle ağızları açık bıraktı.
1987 yılında dünyaya gelen Kobal, Dormen Tiyatrosu'nda eğitim almış ve Uygur Tiyatrosu'nda sahneye çıkmıştı. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları bölümünden mezun olan Kobal; Dadı, Lise Defteri, Okul, Selena, Küçük Sırlar, Gönül İşleri gibi dizilerde rol almıştı.