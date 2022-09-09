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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 9 Eylül 2022 Cuma 13:41

Kendine yüzük alan Yıldız Tilbe: Evliliğim çok güzel gidiyor!

Twitter hesabından geçtiğimiz günlerde 'Kendime yüzük aldım' diyerek paylaşımda bulunan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, konuyla ilgili konuştu. Yıldız Tilbe, 'Kendi kendime evliliğim çok güzel gidiyor, bazen anlaşamıyoruz ama birbirimizi bırakamıyoruz da...' diyerek, güldü.

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