Kendine yüzük alan Yıldız Tilbe: Evliliğim çok güzel gidiyor!

Paylaşımları ve açıklamaları ile sık sık magazin basınında yerini alan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, geçtiğimiz gün Etiler'deki bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.
Keyifli halleri ile dikkat çeken Yıldız Tilbe, basın mensuplarıyla sohbet etti. Tilbe, "Her şey yolunda, konserler çok güzel geçiyor ama yeni bir şey yok maalesef. Yaz dolayısıyla ve konserler yoğun olduğu için şarkı yapmaya zaman yok, kışa inşallah" dedi.
"Kendime yüzük aldım" gönderisiyle alakalı konuşan ünlü şarkıcı, "Kendi kendime evliliğim çok güzel gidiyor, bazen anlaşamıyoruz ama birbirimizi bırakamıyoruz da..." dedi.