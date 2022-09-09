Kendine yüzük alan Yıldız Tilbe: Evliliğim çok güzel gidiyor!

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Keyifli halleri ile dikkat çeken Yıldız Tilbe, basın mensuplarıyla sohbet etti. Tilbe, "Her şey yolunda, konserler çok güzel geçiyor ama yeni bir şey yok maalesef. Yaz dolayısıyla ve konserler yoğun olduğu için şarkı yapmaya zaman yok, kışa inşallah" dedi.