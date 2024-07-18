Kemal Sunal'ın Yüz Numaralı Adam filmindeki o hatayı, 100 kere izleseniz bulamazsınız! 46 yıl sonra ortaya çıktı

Oya Aydoğan'ın filmde araba kullandığı görülür, ancak aslında bu sahne şoför koltuğunda çekilmemişti. Aslında Aydoğan ve Sunal arka koltukta oturmaktaydılar. Ünlü oyuncunun elindeyse bir direksiyon vardı ve arabayı sürüyor gibi yapıyordu.