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Foto Galeri

MAGAZİN
Eklenme tarihi: 18 Temmuz 2024 Perşembe 14:24

Kemal Sunal'ın Yüz Numaralı Adam filmindeki o hatayı, 100 kere izleseniz bulamazsınız! 46 yıl sonra ortaya çıktı

Yeşilçam'da pek çok filmde ve özellikle Kemal Sunal'ın filmlerinde birçok kişinin fark edemediği bazı teknik hatalar bulunuyor. Milyonların izledikleri Yeşilçam ve Kemal Sunal filmlerinde yer alan o hatalardan bazılarını, galerimizde derledik. İşte o hatalardan bazıları!