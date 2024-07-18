Kemal Sunal'ın Yüz Numaralı Adam filmindeki o hatayı, 100 kere izleseniz bulamazsınız! 46 yıl sonra ortaya çıktı

Kemal Sunal Türk sinemasında sayısız projede rol almış ve filmleriyle milyonlara ulaşmıştı. Kemal Sunal'ın filmlerinde birçok kişinin fark edemediği bazı teknik hatalar olabiliyordu. İşte o hatalardan bazıları!
Kemal Sunal'ın Fatma Girik'le beraber rol aldıkları Postacı filminde; Sunal, bakkala girer. İlk planda bisküvi kutusu kapalıdır.
Kemal Sunal'ın bir diğer filmi olan Katma Değer Şaban'da; eve girmeden önce Sunal'ın saçlarında boya olduğu görülüyor.
Kemal Sunal'ın Hülya Koçyiğit'in kızı Gülşah Alkoçlar'la rol aldıkları İbo ile Güllüşah filminde; Sunal'ın sırtında taşıdığı sepeti alttan bir kişinin taşıdığı görülüyor.
Yüz Numaralı Adam filmi denilince akla direkt Kemal Sunal'ın basın mensuplarıyla konuştuğu anda, denklanşörün kapalı olması gelir ancak filmde, kimsenin fark etmediği bir sahne daha var.
Oya Aydoğan'ın filmde araba kullandığı görülür, ancak aslında bu sahne şoför koltuğunda çekilmemişti. Aslında Aydoğan ve Sunal arka koltukta oturmaktaydılar. Ünlü oyuncunun elindeyse bir direksiyon vardı ve arabayı sürüyor gibi yapıyordu.
Orhan Gencebay'ın Yeşilçam'da oynadığı ilk film; Tülin Örsek'le başrolünü paylaştığı Bir Teselli Ver filmiydi.
Bu filmde Gencebay'ın araba kullandığı görülüyor. Ancak tıpkı Yüz Numaralı Adam'da olduğu gibi; buradaki araba sahnesi de aslında arka koltukta çekilmişti.