Kaldığı yerden devam edecek... İşte yeni sezonda yayınlanacak 16 dizi

1 / 17

İzleyici tarafından yakından takip edilen ve her biri ayrı heyecan dolu sezon finali ile ekran macerasına ara veren dizilerle ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Yeni sezonda yayınlanacak diziler beli oldu.

2 / 17

AİLE - SHOW TV



Seranay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ'u uzun bir aranın ardından ekranlara döndüren Aile dizisi 13 bölüm olarak ekrana getirildi. Aile de yeni sezon için onay alan yapımlardan oldu.

3 / 17

ÇÖP ADAM - STAR TV



Gerçek bir hayat hikâyesinden uyarlanan Çöp Adam izleyiciden büyük ilgi gördü. Çarşamba akşamları ekrana getirilen Çöp Adam'ın 25 bölümü yayınlandı.

4 / 17

ADIM FARAH - FOX TV



Fox TV'nin yeni sezon onayı alan tek dizisi Adım Farah oldu. Bir anne il oğulun yaşam mücadelesinin ekrana getirildiği Adım Farah 14 bölüm yayınlandı.

5 / 17

ATEŞ KUŞLARI - ATV



Köksüzler adını vermiş beş sokak çocuğunun dramatik hikayesinin anlatıldığı Ateş Kuşları 21 bölüm olarak ekrana getirildi. Yeni sezonda da hikayesi kaldığı yerden devam edecek.

6 / 17

ALDATMAK - ATV



Perşembe akşamları yayınlanan Aldatmak dizisi konusu ile büyük ilgi gördü. 35 bölüm olarak ekrana getirilen Aldatmak yeni sezonda ATV'de yayın hayatına devam edecek.

7 / 17

ARKA SOKAKLAR - KANAL D



Kanal ve yapımcı arasındaki anlaşmazlıkların çözülmesinin ardından Arka Sokaklar 18'inci sezonuyla yayın hayatına kaldığı yerden devam edecek.

8 / 17

KARDEŞLERİM - ATV



Doruk karakterine hayat veren Onur Seyit Yaran'ın kadrosundan ayrıldığı Kardeşlerim heyecan dolu bölümleri ile izleyici karşısına çıkacak.

9 / 17

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM - ATV



Eşkıya Hükümdar Olmaz oyuncularının çoğunun kadrosunda yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam 35 bölüm olarak yayınlandı.

10 / 17

GÖNÜL DAĞI - TRT 1



TRT1 ekranlarında üç sezonu da zirvede tamamlayan Gönül Dağı cumartesi akşamları kaldığı yerden devam edecek.

11 / 17

KIZILCIK ŞERBETİ - SHOW TV



Sezonun en ses getiren yapımlarından olan Kızılcık Şerbeti'nin ilk sezonunda 29 bölüm yayınlandı.

12 / 17

ÖMER - STAR TV

Sezona Kızılcık Şerbeti gibi hızlı bir giriş yapan Ömer dizisi de yeni sezonda yayınlanmaya devam edecek.

13 / 17

TEŞKİLAT - TRT 1



Deniz Baysal Yurtçu'nun veda ettiği TRT1'in sevilen dizilerinden olan Teşkilat'ın geçtiğimiz sezon 31 bölüm yayınlandı.

14 / 17

YALI ÇAPKINI - STAR TV

Fenomen hale gelen Yalı Çapkını'nın yeni sezonu iple çekiliyor.

15 / 17

KURULUŞ OSMAN - ATV



Çarşamba akşamlarının reytinglerini alt üst eden Kuruluş Osman geçen sezon 32 bölüm yayınlandı.

16 / 17

YARGI - KANAL D



Pazar akşamı ekrana getirilen Yargı geçen sezon 29 bölüm yayınlandı.