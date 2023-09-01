Kaldığı yerden devam edecek... İşte yeni sezonda yayınlanacak 16 dizi

İzleyici tarafından yakından takip edilen ve her biri ayrı heyecan dolu sezon finali ile ekran macerasına ara veren dizilerle ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Yeni sezonda yayınlanacak diziler beli oldu.
AİLE - SHOW TV
Seranay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ'u uzun bir aranın ardından ekranlara döndüren Aile dizisi 13 bölüm olarak ekrana getirildi. Aile de yeni sezon için onay alan yapımlardan oldu.
ÇÖP ADAM - STAR TV
Gerçek bir hayat hikâyesinden uyarlanan Çöp Adam izleyiciden büyük ilgi gördü. Çarşamba akşamları ekrana getirilen Çöp Adam'ın 25 bölümü yayınlandı.
ADIM FARAH - FOX TV
Fox TV'nin yeni sezon onayı alan tek dizisi Adım Farah oldu. Bir anne il oğulun yaşam mücadelesinin ekrana getirildiği Adım Farah 14 bölüm yayınlandı.
ATEŞ KUŞLARI - ATV
Köksüzler adını vermiş beş sokak çocuğunun dramatik hikayesinin anlatıldığı Ateş Kuşları 21 bölüm olarak ekrana getirildi. Yeni sezonda da hikayesi kaldığı yerden devam edecek.
ALDATMAK - ATV
Perşembe akşamları yayınlanan Aldatmak dizisi konusu ile büyük ilgi gördü. 35 bölüm olarak ekrana getirilen Aldatmak yeni sezonda ATV'de yayın hayatına devam edecek.
ARKA SOKAKLAR - KANAL D
Kanal ve yapımcı arasındaki anlaşmazlıkların çözülmesinin ardından Arka Sokaklar 18'inci sezonuyla yayın hayatına kaldığı yerden devam edecek.
KARDEŞLERİM - ATV
Doruk karakterine hayat veren Onur Seyit Yaran'ın kadrosundan ayrıldığı Kardeşlerim heyecan dolu bölümleri ile izleyici karşısına çıkacak.
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM - ATV
Eşkıya Hükümdar Olmaz oyuncularının çoğunun kadrosunda yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam 35 bölüm olarak yayınlandı.
GÖNÜL DAĞI - TRT 1
TRT1 ekranlarında üç sezonu da zirvede tamamlayan Gönül Dağı cumartesi akşamları kaldığı yerden devam edecek.
KIZILCIK ŞERBETİ - SHOW TV
Sezonun en ses getiren yapımlarından olan Kızılcık Şerbeti'nin ilk sezonunda 29 bölüm yayınlandı.
ÖMER - STAR TV
Sezona Kızılcık Şerbeti gibi hızlı bir giriş yapan Ömer dizisi de yeni sezonda yayınlanmaya devam edecek.
TEŞKİLAT - TRT 1
Deniz Baysal Yurtçu'nun veda ettiği TRT1'in sevilen dizilerinden olan Teşkilat'ın geçtiğimiz sezon 31 bölüm yayınlandı.
KURULUŞ OSMAN - ATV
Çarşamba akşamlarının reytinglerini alt üst eden Kuruluş Osman geçen sezon 32 bölüm yayınlandı.