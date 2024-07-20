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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 20 Temmuz 2024 Cumartesi 09:53

Kadir Ezildi nişanlandı! Arabada gelinin yanında oturmayınca sosyal medyada senaryolar yazıldı

Ünlü sunucu Kadir Ezildi önceki akşam Gamze Türkmen ile nişanlandı. Nişandan her kareyi sosyal medya hesabından paylaşan Kadir Ezildi, mekana giderken arabada Gamze Türkmen'in yanında oturmaması ile dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları bu durumu yorum yağmuruna tuttu.