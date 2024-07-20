Kadir Ezildi nişanlandı! Arabada gelinin yanında oturmayınca sosyal medyada senaryolar yazıldı

En Hamarat Benim programının sezon finali yapmasının ardından Kadir Ezildi evlilik hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.
Sevgilisi Gamze Türkmen'e evlilik teklif ettiği video ile uzunca bir süre konuşulan Kadir Ezildi gündeme gelmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde söz yapan Ezildi ile Türkmen'in töreninden kareler sosyal medyada yakından takip edildi.
Evlilik için bir adım daha atan ünlü sunucu ve fenomen Ezildi, önceki akşam Gamze Türkmen ile nişanlandı.
Kadir Ezildi'nin nişan mekanına giderken arabada Türkmen'in yanında oturmaması takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
Ezildi, gelen yorumların ardından konuyla ilgili "Gelinin yanına nasıl oturayım kızı arkaya zor sığdırdık 5 metre tülüyle.