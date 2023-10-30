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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 17:30

Jeyan Mahfi Ayral Tözüm'ün en çok seslendirdiği 8 Yeşilçam aktrisi

Yeşilçam'ın en büyük kadın seslerinden Jeyan Mahfi Ayral Tözüm, Türk sinemasının neredeyse tüm aktrislerini seslendirdi fakat bazı isimlerle çok fazla bir araya geldi. İşte Jeyan Mahfi Ayral Tözüm'ün en çok seslendirdiği isimler!

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