Jeyan Mahfi Ayral Tözüm'ün en çok seslendirdiği 8 Yeşilçam aktrisi
Yeşilçam'ın en büyük kadın seslerinden Jeyan Mahfi Ayral Tözüm, Türk sinemasının neredeyse tüm aktrislerini seslendirdi fakat bazı isimlerle çok fazla bir araya geldi. İşte Jeyan Mahfi Ayral Tözüm'ün en çok seslendirdiği isimler!
Yeşilçam'ın en büyük kadın seslerinden Jeyan Mahfi Ayral Tözüm, Türk sinemasının neredeyse tüm aktrislerini seslendirdi fakat bazı isimlerle çok fazla bir araya geldi. İşte Jeyan Mahfi Ayral Tözüm'ün en çok seslendirdiği isimler!