Jeyan Mahfi Ayral Tözüm'ün en çok seslendirdiği 8 Yeşilçam aktrisi

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Yeşilçam'ın en büyük kadın seslerinden Jeyan Mahfi Ayral Tözüm, Türk sinemasının neredeyse tüm aktrislerini seslendirdi fakat bazı isimlerle çok fazla bir araya geldi. İşte Jeyan Mahfi Ayral Tözüm'ün en çok seslendirdiği isimler!