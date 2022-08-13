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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 11:45

İbrahim Kendirci panikledi: Annemden saklıyordum!

Ünlü oyuncu İbrahim Kendirci, önceki Bebek'te görüntülendi. Kolunun alçıda olması ile ilgili konuşan İbrahim Kendirci, 'Aman arkadaşlar, uzun süredir bu durumu annemden saklıyordum. Şimdi sayenizde öğrenmiş olacak.' ifadelerini kullandı.

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