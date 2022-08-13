İbrahim Kendirci panikledi: Annemden saklıyordum!

Kavak Yelleri dizisinde rol almasının ardında yıldızı parlayan ve kariyer basamaklarını hızla çıkan ünlü oyuncu İbrahim Kendirci, geçtiğimiz gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu İbrahim Kendirci, kolu kırık bir şekilde ortaya çıktı.
"ANNEMDEN SAKLIYORDUM"
Taksiye binerken basın mensuplarını karşısında gören ünlü oyuncu, şaşkınlığını gizleyemedi.
"Aman arkadaşlar, uzun süredir bu durumu annemden saklıyordum. Şimdi sayenizde öğrenmiş olacak." diyen İbrahim Kendirci, ardından gülmeye başladı.