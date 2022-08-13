İbrahim Kendirci panikledi: Annemden saklıyordum!

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Kavak Yelleri dizisinde rol almasının ardında yıldızı parlayan ve kariyer basamaklarını hızla çıkan ünlü oyuncu İbrahim Kendirci, geçtiğimiz gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu İbrahim Kendirci, kolu kırık bir şekilde ortaya çıktı.