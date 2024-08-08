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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 8 Ağustos 2024 Perşembe 17:31

Hülya Koçyiğit'in eşi kendisi kadar ünlü! Duayen sanatçı Fenerbahçe'nin ünlü yıldızıyla evli

Hülya Koçyiğit kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Duayen sanatçı Hülya Koçyiğit, bir dönemin ünlü Fenerbahçeli yıldızlarından Selim Soydan'la evli. İki isim, mutlu evlilikleriyle beğeni topluyor.