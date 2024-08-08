Hülya Koçyiğit'in eşi kendisi kadar ünlü! Duayen sanatçı Fenerbahçe'nin ünlü yıldızıyla evli
Hülya Koçyiğit kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Duayen sanatçı Hülya Koçyiğit, bir dönemin ünlü Fenerbahçeli yıldızlarından Selim Soydan'la evli. İki isim, mutlu evlilikleriyle beğeni topluyor.
Hülya Koçyiğit Türk sinemasının en büyük kadın oyuncuları arasında yer alıyor. Yer aldığı filmlerle ulusal ve uluslararası alanda en çok ödül kazanan oyuncu unvanını da alan Hülya Koçyiğit, özel hayatıyla dikkat çekiyor.
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Tam 56 yıldır evli olan Koçyiğit'in bir de Gülşah adında bir kızı bulunuyor.
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Duayen sanatçı bir dönemin ünlü Fenerbahçe yıldızlarından Selim Soydan'la evli. İki isim, mutlu evlilikleriyle dikkat çekiyor.