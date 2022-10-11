Hülya Avşar kızı Zehra Çilingiroğlu ile Mehmet Dinçerler sorularına sitem etti: Böyle bir ahlaksızlık yapılabilir mi?

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Yeni yaşını kutlayan Hülya Avşar, Mehmet Dinçerler ile kızının adının anılmasına sitem etti.

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Son olarak Masumiyet dizisiyle izleyici karşısına çıkmış olan ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, geçtiğimiz gün 59 yaşına girdi. Hülya Avşar, doğum gününü Tarabya'daki bir balıkçıda eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra Çilingiroğlu ile beraber kutladı.

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Yemek sonrası mekandan çıkarken basın mensupları ile sohbet eden Avşar kızı, kendisine yöneltilen soruları da yanıtladı. Sesinin kısık olduğunu soran muhabirlere yanıt veren Hülya Avşar, sahnede fazla kaldığını söyledi.

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"BEN 30'UNDAN SONRA HAYATI ANLADIM"

Avşar, "Ben 30'undan sonra hayatı anladım. Güzel yaşlanmak, çok hoş. Hayatın tadını yeni çıkarıyorum ben" dedi.