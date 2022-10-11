  • $18,5906
  • 18,0531
  • 994.389
  • 3581.07

Foto Galeri

MAGAZİN
Eklenme tarihi: 11 Ekim 2022 Salı 11:15

Hülya Avşar kızı Zehra Çilingiroğlu ile Mehmet Dinçerler sorularına sitem etti: Böyle bir ahlaksızlık yapılabilir mi?

Şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, 10 Ekim'de 59 yaşına bastı. Eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra Çilingiroğlu ile yeni yaşını kutlayan Hülya Avşar, gazeteciler ile sohbet etti. Avşar kızı, 'Ben 30'undan sonra hayatı anladım. Güzel yaşlanmak, çok hoş. Hayatın tadını yeni çıkarıyorum' şeklinde konuştu. Kızı Zehra Çilingiroğlu'nun adının Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler ile aşk dedikodularına karışması sorulan Avşar, sitem etti.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.