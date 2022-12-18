Heyecandan deliye döndürecek açıklama! Hepsi grubu geri mi dönüyor? Yasemin Yürük iddialara son noktayı koydu!

Grup Hepsi hakkında yeniden bir araya gelecekleri, bir single ve albüm yayınlayacakları iddiası ortaya atılmıştı.
Aktif oldukları dönemdeki en büyük rakipleri 4 Yüz grubunun geri dönüşü sonrası, Hepsi grubunun da bir geri dönüş yapması yapması bekleniyordu.
"Hepsi albüm ya da single projesi yapmayacak. Yaparsak bir belgesel projemiz var. Eğer ortak noktada buluşursak bunu yapacağız."
"Konser mevzusu geçti. Konsere gelene kadar biz önce belgesel ile ilgili ortak bir noktada buluşalım, sonra ona karar veririz."