Heyecandan deliye döndürecek açıklama! Hepsi grubu geri mi dönüyor? Yasemin Yürük iddialara son noktayı koydu!

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Grup Hepsi hakkında yeniden bir araya gelecekleri, bir single ve albüm yayınlayacakları iddiası ortaya atılmıştı.

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Aktif oldukları dönemdeki en büyük rakipleri 4 Yüz grubunun geri dönüşü sonrası, Hepsi grubunun da bir geri dönüş yapması yapması bekleniyordu.

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TV100'e röportaj veren Yasemin Yürük, haklarında çıkan tüm bu iddialara cevap verdi:

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"Hepsi albüm ya da single projesi yapmayacak. Yaparsak bir belgesel projemiz var. Eğer ortak noktada buluşursak bunu yapacağız."

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"Konser mevzusu geçti. Konsere gelene kadar biz önce belgesel ile ilgili ortak bir noktada buluşalım, sonra ona karar veririz."

