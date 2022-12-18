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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 18 Aralık 2022 Pazar 10:21

Heyecandan deliye döndürecek açıklama! Hepsi grubu geri mi dönüyor? Yasemin Yürük iddialara son noktayı koydu!

Grup Hepsi hakkında yeniden bir araya gelecekleri, bir single ve albüm yayınlayacakları iddiası ortaya atılmıştı. Aktif oldukları dönemdeki en büyük rakipleri 4 Yüz grubunun geri dönüşü sonrası, Hepsi grubunun da bir geri dönüş yapması yapması bekleniyordu. Bu iddialara son noktayı, grup üyelerinden Yasemin Yürük koydu.

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