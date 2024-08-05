Herkes onu Selena'yla tanıdı... Cansu Demirci'yi meğer ilk orada seyretmişiz!

Selena dizisiyle birçok insanın tanıyıp benimsediği bir isim haline gelen Cansu Demirci, yurt dışında yaşamaya başladıktan sonra herkes tarafından merak edilen bir isim halini aldı. Sihirli Annem, Selena, Adanalı ve Bir Zamanlar Anadolu'da gibi projelerde rol alan Cansu Demirci, artık oyunculuk yapmıyor ve kurumsal bir hayat sürdürüyor.