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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 5 Ağustos 2024 Pazartesi 14:21

Herkes onu Selena'yla tanıdı... Cansu Demirci'yi meğer ilk orada seyretmişiz!

Selena dizisiyle akıllarda yer edinen Cansu Demirci, aslında televizyonda ilk kez çok farklı bir projede çocuk oyuncu olarak yer almıştı. Cansu Demirci aynı yıl içerisinde Sihirli Annem'de de kendisine rol bulmuştu. İşte Selena'nın Selin'i Cansu Demirci'nin o projesi!