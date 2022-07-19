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Foto Galeri

MAGAZİN
Eklenme tarihi: 19 Temmuz 2022 Salı 11:56

Güzelliklerini derecelerinden ekranın başarılı oyuncuları

Ekranın en popüler isimlerinin bazıları oyunculukları ile ve güzellikleri ile kendilerine hayran bırakıyorlar. Bu isimlerden bazıları yıllar önce şanslarını güzellik yarışmalarında da denemek istemiş ve derece elde etmişlerdi. Oyunculukta ödüllere dahi sahip olan bu isimleri, galerimizde derledik.

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