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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 8 Kasım 2023 Çarşamba 17:19

Görenler gözlerine inanamıyor! Şahane Hayatım'ın Şebnem'i Hilal Altınbilek'in estetiksiz hali olay oldu

Bir Zamanlar Çukurova'da 'Züleyha' karakteri ile seyircinin sevgisini kazanan Hilal Altınbilek, sektöre Şahane Hayatım dizisi ile geri döndü. Oyunculuk performansı kadar güzelliği ile de adından söz ettiren Hilal Altınbilek'in eski hali ise sosyal medyada gündem oldu. Altınbilek'in eski halini görenler gözlerine inanamadı.

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