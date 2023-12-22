Gelin olmaya hazırlanan Derya Şensoy'un son hali ağızları açıkta bıraktı! Ne yaptın kendine?

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Ferhan Şensoy ile Derya Baykal'ın küçük kızları Derya Şensoy, tıpkı anne ve babası gibi tiyatrocu olarak kariyerini sürdürüyor. Artık ekranda yer almayan Derya Şensoy'un ablası da kendisi gibi tiyatro oyuncusu.

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Derya Şensoy'un yakın zamanda Celal Can Algül ile nikah masasına oturması bekleniyor. Ablası Ferhan Şensoy ise evli ve bir çocuk annesi.

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Celal Can Algül müstakbel kayınvalidesi Derya Baykal ile de tanıştı.

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Yakın zamanda gelin olmaya hazırlandığı iddia edilen Derya Şensoy ise son zamanlarda almış olduğu kilolar ile gündeme gelmeye başladı.

Derya Şensoy'un bu değişimi, sosyal medyada da gündem oldu.

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İşte ünlü oyuncunun son hali!

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