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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma 16:02

Gelin olmaya hazırlanan Derya Şensoy'un son hali ağızları açıkta bıraktı! Ne yaptın kendine?

Yakın zamanda gelin olmaya hazırlandığı iddia edilen Derya Şensoy son zamanlarda, almış olduğu kilolar ile gündeme gelmeye başladı. Evleneceği iddia edilen Derya Şensoy'un bu değişimi, sosyal medyada da gündem oldu.

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