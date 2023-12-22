Gelin olmaya hazırlanan Derya Şensoy'un son hali ağızları açıkta bıraktı! Ne yaptın kendine?

Ferhan Şensoy ile Derya Baykal'ın küçük kızları Derya Şensoy, tıpkı anne ve babası gibi tiyatrocu olarak kariyerini sürdürüyor. Artık ekranda yer almayan Derya Şensoy'un ablası da kendisi gibi tiyatro oyuncusu.
Derya Şensoy'un yakın zamanda Celal Can Algül ile nikah masasına oturması bekleniyor. Ablası Ferhan Şensoy ise evli ve bir çocuk annesi.
Yakın zamanda gelin olmaya hazırlandığı iddia edilen Derya Şensoy ise son zamanlarda almış olduğu kilolar ile gündeme gelmeye başladı.
Derya Şensoy'un bu değişimi, sosyal medyada da gündem oldu.