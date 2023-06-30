Fotoğraftaki bebek, günümüzün en popüler isimlerinden birisi oldu! O da artık bir anne

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Günümüzün sayısız pek çok ünlü ismi sosyal medyada bazen çocukluklarıyla alakalı paylaşımlarda bulunuyor. O isimlerden birisi olan Hepsi grubunun üyesi Eren Bakıcı da o isimlerden birisi oldu. İşte Hepsi'nin Eren'i Eren Bakıcı ve kariyer yolculuğu!

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Grup Hepsi ile tanınan Eren Bakıcı, sanat hayatına çok küçük yaşlarda başlamıştı. 1984 yılında iki çocuklu bir ailenin en büyük kızı olarak dünyaya gelen Eren Bakıcı, sanat hayatına bale ile adım atmıştı.

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Atatürk Kültür Merkezi Çocuk ve Gençlik Balesi'nde 6 yıl kadar bir süre sahne alan Bakıcı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Klasik Bale Bölümü'nde ortaokul ve liseyi okudu.

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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Modern Dans Bölümü'nde de üniversiteyi okuyan Bakıcı, Londra ve Budapeşte'deki dans okullarında da eğitim gördü. Workshop eğitimleri gördü.

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Çeşitli müzikallerde dansçı olarak görev aldı. Piyano ve şan eğitimi de gören Bakıcı, dahil olduğu Hepsi ile 2005-2012 yılları arasında şarkıcılık da yaptı.

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BKM bünyesinde oyunculuk ve yazarlık eğitimi alıp sahneye de çıkan Bakıcı, pek çok dizide de oyunculuk yapıp Hepsi 1 dizisinde başrol oynadı. Tiyatro yaptı.

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Sağlıklı yaşamla yakından ilgilenen ünlü isim, uzun yıllardır ekrandan uzak bir yaşam sürdürüyor. Birçok usta isimle grup döneminde de çalışan Bakıcı, evlendi ve bir çocuk annesi oldu.