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Foto Galeri

MAGAZİN
Eklenme tarihi: 30 Haziran 2023 Cuma 15:20

Fotoğraftaki bebek, günümüzün en popüler isimlerinden birisi oldu! O da artık bir anne

Günümüzün sayısız pek çok ünlü ismi sosyal medyada bazen çocukluklarıyla alakalı paylaşımlarda bulunuyor. O isimlerden birisi olan Hepsi grubunun üyesi Eren Bakıcı da o isimlerden birisi oldu. İşte Hepsi'nin Eren'i Eren Bakıcı ve kariyer yolculuğu!

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