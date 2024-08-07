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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 7 Ağustos 2024 Çarşamba 14:44

'Filenin Sultanları' hemşehriniz olabilir! İşte Milli sporcularımızın memleketleri

Paris 2024'te ülkemizi tarihinde ilk kez yarı finale yükselten A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, başarılarıyla göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. 'Filenin Sultanları' da sosyal medyada oldukça merak konusu oluyorlar. Milli sporcularımızın memleketlerinin neresi olduğu da oldukça merak ediliyor.