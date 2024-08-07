'Filenin Sultanları' hemşehriniz olabilir! İşte Milli sporcularımızın memleketleri
Paris 2024'te ülkemizi tarihinde ilk kez yarı finale yükselten A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, başarılarıyla göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. 'Filenin Sultanları' da sosyal medyada oldukça merak konusu oluyorlar. Milli sporcularımızın memleketlerinin neresi olduğu da oldukça merak ediliyor.
Paris 2024'te ülkemizi tarihinde ilk kez yarı finale yükselten A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, başarılarıyla göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. 'Filenin Sultanları' da sosyal medyada oldukça merak konusu oluyorlar. Milli sporcularımızın memleketlerinin neresi olduğu da oldukça merak ediliyor.
2/14
Peki Milli Takım'ımızın sporcularının memleketleri nereler?
3/14
4/14
İlkin Aydın Artvinli, Gizem Örge Ankaralı.
5/14
Cansu Özbay İzmirli.
6/14
Melissa Vargas Kübalı, Zehra Güneş Boşnak, Hande Baladın Kütahyalı.