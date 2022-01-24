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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 24 Ocak 2022 Pazartesi 09:43

Fatma Girik kimdir? Usta oyuncu 79 yaşında hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik 79 yaşında hayatını kaybetti.

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