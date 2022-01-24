Fatma Girik kimdir? Usta oyuncu 79 yaşında hayatını kaybetti

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Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin sosyal medya hesabından paylaşım yaparak haberi duyurdu.

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Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Fatma Girik'in öldüğünü açıkladı.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Keskin, "Yeşilçam'ın ve Şişlimizin büyük değeri, ilçe başkanlığı yaptığım dönemde birlikte çalışmaktan onur duyduğum eski Şişli Belediye Başkanımız sevgili Fatma Girik'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim" dedi.

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FATMA GİRİK KİMDİR?

İstanbul'da doğdu. Cağaloğlu Kız Lisesi'ni bitirdi. 1957 yılında ilk baş rolü olan, yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havaeri'nin yaptığı Leke'ydi. Leke'yi oyuncu olarak adından bahsettirmeyi başaramadığı birkaç iddiasız yapım daha izledi. Fatma Girik'in performansıyla dikkatlerden kaçmayacağı film, Memduh Ün'ün yönetmenliğindeki 1960 yapımı Ölüm Peşimizde'ydi. Memduh Ün'le tanışıklığı Girik'in hayatındaki dönüm noktalarından biri oldu.



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180'den fazla filmde rol aldı. İleriki yıllarında siyasete de atılan Fatma Girik bir süre Şişli Belediye Başkanlığı yaptı. Siyaset ve oyunculuğun dışında kısa bir dönem televizyon ekranlarında Söz Fato'da adlı bir programın sunuculuğunu da yapmıştır.

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ROL ALDIĞI FİMLER



Sinema bir mucizedir (2005) Büyülü fener (2005) Japon Isi (1987) .... Japan Robot Yilanlarin öcü (1985) .... Irazca Nefret (1984) Postaci (1984) .... Sevatap Gülsüm Ana (1982) Kanli Nigar (1981) .... Kanli Nigar Gelincik (1978)

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Yasam kavgasi (1978) .... Emine Intikam Melegi - Kadin Hamlet (1977) .... Hamlet Hatasiz kul olmaz (1977) Meryem ve Ogullari (1977) .... Meryem Ölmeyen sarki (1977) Agri dagi efsanesi (1975) .... Gülbahar Kara peçe (1974) Kuma (1974) .... Hanim Once vatan (1974) Dagdan inme (1973) .... Elif Gönülden yaralilar (1973) .... Zeynep Kambur (1973) .... Azize

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Kizgin toprak (1973) .... Sultan Toprak Ana (1973) Murat ile nazli (1972) .... Nazli Namus (1972) .... Zeynep Aci (1971) .... Zelha Iki ruhlu kadin (1971) .... Selma Kerem ile Asli (1971) .... Asli Mahsere kadar (1971) .... Fatma Mualla (1971) Önce sev sonra öldür (1971)

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Satin alinan koca (1971) Solan bir yaprak gibi (1971) Yarin son gundur (1971) Duyduk duymadik demeyin (1970) Ham meyva (1970) Meçhul kadin (1970) .... Nermin Sevenler ölmez (1970) .... Nevin Soför Nebahat (1970) Bos besik (1969) .... Fatma Büyük yemin (1969) .... Iraz Erkek Fatma (1969) .... Fatma Menekse gözler (1969) .... Serap

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Vatan ve Namik Kemal (1969) .... Zekiye Ana hakki ödenmez (1968) Çöl kartali Seyh Ahmet (1968) Ezo Gelin (1968) .... Ezo Kafkas kartali (1968) Köroglu (1968) .... Hüsnübala Nilgün (1968) .... Nilgün Öksüz (1968) Vuruldum bir kiza (1968) Surtugun kizi (1967)

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Aga düsen kadin (1967) Anadolu kizi (1967) Aysecik - Canim annem (1967) Dolmus soförü (1967) Hirsiz prenses (1967) Karakolda ayna var (1967) Kiralik kadin (1967) Kiz kolunda damga var (1967) Ömre bedel kiz (1967) Son gece (1967) .... Maria Yaprak dökümü (1967) .... Leyla Ya sev ya öldür (1967) .... Feride

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Zilli Nazife (1967) .... Nazife Namusum için (1966) Allahaismarladik yavrum (1966) Askin kanunu (1966) Avare kiz (1966) Bana bela derler (1966) Ben bir sokak kadiniyim (1966) .... Funda Fabrikanin soförü (1966) Fakir çocuklar (1966) Hedef Ankara (1966) Koca Yusuf (1966)

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Kolsuz kahraman (1966) Kucaktan kucaga (1966) Ölüm temizler (1966) Seni bekleyecegim (1966) Yigitler ölmezmis (1966) Altin sehir (1965) Bir garip adam (1965) Hirsiz (1965) Korkunç intikam (1965) Kumarbaz (1965)

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Seker gibi kizlar (1965) .... Belgin/Hülya Seker Hafiye (1965) Senol Birol gool (1965) Seveceksen yigit sev (1965) Severek ölenler (1965) Sevismek yasak (1965) Üç kardese bir gelin (1965) Yildiz tepe (1965) Kanun karsisinda (1964) Hizmetçi dedigin böyle olur (1964)

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Varan bir (1964) Bes seker kiz (1964) Fatosun fendi Tayfuru yendi (1964) .... Fatos Galatali Fatma (1964) .... Galatali Fatma Halk çocugu (1964) Kesanli Ali destani (1964) .... Zilha Kimse Fatma gibi öpemez (1964) .... Fatma Kirk küçük anne (1964) Koçum benim (1964) Köye giden gelin (1964) Muhtesem serseri (1964)

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Öp annenin elini (1964) Öpüsmek yasak (1964) Tatli sert (1964) Tophaneli Osman (1964) Kiralik koca (1963) Badem sekeri (1963) Barut fiçisi (1963) Bazilari dayak sever (1963) Bire on vardi (1963) Bir hizmetçi kizin hatira defteri (1963) Bulunmaz usak (1963) Hop dedik (1963)

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Katir tirnagi (1963) Yarali aslan (1963) Yavas gel güzelim (1963) Zifaf gecesi (1963) Cengiz Han'in hazineleri (1962) .... Çavdar Tarlasi Belali torun (1962) Çöpçatan (1962) Erkeklik öldü mü Atif Bey (1962) Fatosun bebekleri (1962) Fosforlu oyuna gelmez (1962) Günahsiz asiklar (1962) Kismetin en güzeli (1962)

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Küçük beyefendi (1962) Sokak kizi (1962) Mahalleye gelen gelin (1961) Avare Mustafa (1961) .... Aynur Bos yuva (1961) Duvaksiz gelin (1961) Iki damla gözyasi (1961) Sevistigimiz günler (1961) Çapkin hirsiz (1960) Aliii (1960) Ask hirsizi (1960) Cici katibem (1960) Civanmert (1960)

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Fakir sarkici (1960) Kaldirim çocugu kopuk (1960) Ölüm pesimizde (1960) Telli kursun (1960) Üsküdar Iskelesi (1960) Vatan ve namus (1960) Bagriyanik (1959) Çakir Eminem (1959) Eceline susamislar (1959)

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Ömrümün tek gecesi (1959) Sevdali gelin (1959) Talihsizler (1959) Gönülden aglayanlar (1958) Memis gangsterler arasinda (1958) Leke (1957) Memis is basinda (1957) Istiklal ugrunda (1954)

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Aldığı Ödüller

1965 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Keşanlı Ali Destanı 1967 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Sürtüğün Kızı 1. Adana altın koza film şenliği, 1969, Büyük Yemin, en iyi kadın oyuncu 1. Adana altın koza film şenliği, 1969, Ezo Gelin, en iyi kadın oyuncu 3. Adana altın koza film şenliği, 1971, Acı, en iyi kadın oyuncu 35. Antalya film şenliği, 1998, Sürtüğün Kızı, yaşam boyu onur ödülü 18. Ankara Uluslararası Film Festivali, Aziz Nesin Emek Ödülü

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Plakları

Yeşilçam'ın en üretken olduğu dönemler olan 1960'lı ve 1970'li yıllarda Fikret Hakan'dan Suzan Avcı'ya , Yılmaz Köksal'dan Hülya Koçyiğit'e kadar onlarca sinema oyuncusu müzik plakları dordurmuşlardı. Bu plak yapma furyasına Fatma Girik'te katıldı ve birkaç 45'lik plak da o doldurdu. Bu plaklar şunlardır:[1] 1965 - Aguş / Aşka Şepke - Serengil 10010 1975 - Aşk Düğümü / Su Sızmazdı Aramızdan - EMI Plak 1251(2008)

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