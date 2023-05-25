Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in mutluluklarına diyecek yok!
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit evliliklerinde yaşadıkları mutluluğu, sosyal medyada da sıklıkla paylaşıyorlar. Son olarak Burak Özçivit, büyük oğlu Karan ile boks yaparken ki görüntüleri ile gündeme geldi.
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit evliliklerinde yaşadıkları mutluluğu, sosyal medyada da sıklıkla paylaşıyorlar. İki oğulları bulunan çift, oğullarının hemen hemen her anlarını sosyal medyadan paylaşıyorlar.
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Uzun zamandır ekranda olmayan Evcen, artık zamanının çoğunu oğullarıyla geçiriyor.
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Son olarak Burak Özçivit, büyük oğlu Karan ile boks yaparken ki görüntüleri ile gündeme geldi.