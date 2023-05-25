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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 25 Mayıs 2023 Perşembe 15:17

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in mutluluklarına diyecek yok!

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit evliliklerinde yaşadıkları mutluluğu, sosyal medyada da sıklıkla paylaşıyorlar. Son olarak Burak Özçivit, büyük oğlu Karan ile boks yaparken ki görüntüleri ile gündeme geldi.

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