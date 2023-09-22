Eurovision kupasını Türkiye'de kaldıran Ukraynalı şarkıcı Ruslana'dan Türkiye'ye ve Bayraktar'a teşekkür

1 / 5

Ruslana, Wild Dances adlı şarkısıyla Eurovision 2004'te yarışmış ve ülkesi Ukrayna'ya tarihindeki ilk Eurovision birinciliğini, Türkiye'nin ev sahipliğinde kazandırmıştı.

2 / 5

Bir etkinlik amacıyla İstanbul'a gelen Ruslana, Türkiye'ye olan güçlü sevgisinden bahsetti ve ülkesinde devam etmekte olan savaş üzerinden Türkiye'ye desteklerinden dolayı teşekkür etti.

3 / 5

Savaş döneminde Türkiye'den gelen İnsansız Hava Aracı'nın kendilerine güç kattığını belirten Ruslana, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

4 / 5

"ÖMÜR BOYU TÜRK MİLLETİ İÇİN SAVAŞACAĞIM"

"Ben şimdi sizin karşınızda dik duruyorum çünkü biz göklerde Bayraktar gördük. Siz bize sadece Bayraktar vermediniz. Siz bize güç kattınız. Bu çok derin bir duygu. Ben ömür boyu Türk milleti için savaşacağım."