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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 22 Eylül 2023 Cuma 14:40

Eurovision kupasını Türkiye'de kaldıran Ukraynalı şarkıcı Ruslana'dan Türkiye'ye ve Bayraktar'a teşekkür

Ukrayna'ya Eurovision tarihindeki ilk birinciliği Türkiye'de kazandıran Ukraynalı şarkıcı Ruslana, bir etkinlik kapsamında İstanbul'a geldi. Türkiye'ye ve Bayraktar'a teşekkür eden Ruslana, 'Siz bize sadece Bayraktar vermediniz. Siz bize güç kattınız. Bu çok derin bir duygu. Ben ömür boyu Türk milleti için savaşacağım.' açıklamasında bulundu.

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