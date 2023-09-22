  • $27,1701
  • 28,9685
  • 1683.57
  • 8039.18

Foto Galeri

MAGAZİN
Eklenme tarihi: 22 Eylül 2023 Cuma 17:16

Estetikleri ile gündem olmuştu... Halk müziği sanatçısı Bedia Akartürk MasterChef'te! Bedia Akartürk kaç yaşında?

Tv8 ekranlarının sevilen programı MasterChef ödül oyununun çekimi bugün Denizli'de. Programın konukları arasında ise Bedia Akartürk yer aldı. Söylediği türküler ile keyifli dakikalar yaşatan Bedia Akartürk hakkında aramalar hız kazandı...

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.